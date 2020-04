Cuarentena: Arca Images explora en Miami opciones para el regreso al teatro

Si bien ver teatro online no resulta una situación ideal para cualquiera que respete y disfrute el género, hacerlo por estos días no solo es válido, también está justificado.

Arca Images, un grupo teatral de Miami fundado hace 19 años por la actriz y productora venezolana Alexa Kuve y el actor y director Larry Villanueva, transmite a través de Vimeo las grabaciones de sus montajes. Este fin de semana ofreció Tío Vania, un clásico de Antón Chéjov, bajo la dirección del dramaturgo cubanoamericano ganador del Pulitzer Nilo Cruz, quien además es el director artístico de la compañía.

La próxima pieza en cartelera virtual es Belleza del padre, escrita y dirigida por Cruz, con Francisco Gattorno en el papel protagónico. Y así mientras dure la cuarentena en Miami continuarán apostando por llevar algo de esa magia del teatro a los hogares de los espectadores.

“Por el momento, lo que hemos hecho en Arca es empezar a compartir nuestros proyectos anteriores. Y seguir trabajando en los proyectos futuros con toda la esperanza de que pronto vamos a retomarlos y seguir adelante”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Alexa Kuve.

“Claro son grabaciones de archivo, no con un nivel como para ser televisadas, que hacíamos a una cámara abierta para tenerlas nosotros. Pero bueno por lo menos la gente puede disfrutar el trabajo y apreciarlo. Aunque no tienes la magia de estar ahí en vivo, es lo más cercano que hemos encontrado, de hecho, fue una sugerencia de Nilo para compartir con la audiencia. Y la respuesta ha sido positiva, mucha gente me ha escrito para darnos las gracias”, agregó.

A raíz del brote de coronavirus y la orden de aislamiento social, la compañía tuvo que cancelar un estreno mundial a cargo de un dramaturgo cubano radicado en España, quien viajó para presentar la pieza y regresó a Madrid sin haber subido el telón.

“Teníamos un montaje para estrenar el 26 de marzo, estaba prácticamente montada la obra Vuelve a contármelo todo, de Abel González Melo. Abel estaba aquí y tuvo que regresar a Madrid a encerrarse”, contó Kuve.

La incertidumbre vestida de esperanza podría describir la escena actual del teatro en Miami. Sobre cuál será la próxima puesta en escena tras salir del confinamiento, Kuve comentó:

“Estamos viviendo un día a la vez, todo depende de cuándo podamos retomar la normalidad. Tenemos una obra programada para el 30 de julio, que es La conducta de la vida, de la dramaturga cubanoamericana María Irene Fornés, que tengo la esperanza que sí se pueda presentar en esa fecha”, dijo.

Mirando hacia el futuro

Pero en vez de cuál será la próxima pieza que Arca Images presentará, la interrogante más importante podría ser en cuanto al regreso al teatro de un público marcado por las secuelas de una cuarentena a causa de una pandemia.

Reducir el espacio y marcar la distancia, según Kuve, podrían ser algunas opciones para continuar yendo al teatro en un Miami post-confinamiento. La compañía suele exhibir sus montajes en el On.Stage Black Box del Miami-Dade County Auditorium.

“Una de las opciones que tengo en mente pudiera ser reducir la sala, no a 10 personas, pero sí a 50 de 120 que es la capacidad, hacerlo muy íntimo, incluso espaciar, que haya dos puestos entre persona y persona. Eso me ha cruzado la mente para darle tranquilidad a la gente cuando retomemos todo”, indicó.

Kuve no se atreve a predecir cómo será la asistencia del público al teatro en un futuro cercano, pero sí prefiere ser optimista.

“Creo que aunque ya nos digan que podemos salir, la gente va a tener miedo, o a lo mejor no. A lo mejor están tan desesperados que se volcán al teatro. Uno no sabe cómo va a reaccionar el público. Vamos a esperar que de lo malo surja lo mejor y que salgamos de esta quizás un poco más responsables”, expresó.

“Creo que es una caja de Pandora, no sabemos lo que va a salir. A largo plazo, no creo que se afecte (la asistencia), no sé si va a mejorar, pero no creo que vaya a empeorar. Va a llegar el momento en que la gente se sienta más tranquila. Va a tomar un tiempo, tal vez sea para el próximo año, a lo mejor este año estaremos todavía en cuarentena mental. Hay que ir tanteando las aguas. Y si hay resquemor en la gente de asistir a sitios públicos, una opción es reducir la capacidad, aunque suframos con la taquilla por menos audiencia. Pero hay que salir de esto y seguir adelante”.