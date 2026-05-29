Chiky Bombom protagoniza momento viral en vivo y pierde la peluca

MIAMI.- Chiky Bombom no teme mostrarse espontánea tanto en redes como en televisión, algo que le ha hecho ganarse el cariño de los millones de seguidores que hoy reúne. No obstante, recientemente ella misma reconoció que su carisma se salió de control al punto de perder la peluca en plena transmisión.

Todo ocurrió en la edición del jueves 28 de mayo del programa En Casa con Telemundo , cuando en un segmento del programa se ve a Chiky huir con un muñeco de un hombre encapuchado y con una máscara.

Anécdota

Mientras la presentadora corría por el plató, el hombre la tomó por la cabeza lo que provocó que Chiky cayera al suelo y su peluca saliera volando.

“No lo supero. Hoy sí lo di todo y hasta la peluca se fue volando. Solo yo supero a la Bombom”, comentó en la publicación que el programa hizo en Instagram.

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Las reacciones a lo ocurrido no se hicieron esperar, y los seguidores celebraron la espontaneidad con la que Chiky vivió el momento.

“Me encanta, cómo me río con sus ocurrencias”; “Esta mujer es lo máximo, ella se supera a ella misma, no necesita ser mejor que nadie, solo ser mejor que ella cada día”; “Esta mujer es lo mejor que tiene Telemundo, no la dejen ir”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.