lunes 6  de  julio 2026
RECONOCIMIENTO

Mostra de Venecia otorga a George Clooney León de Oro honorífico

Clooney, conocido también por su activismo político y su trabajo humanitario, asiste con frecuencia al certamen veneciano

El actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal Clooney caminan por la alfombra roja antes de la proyección de la película Jay Kelly, presentada en competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 28 de agosto de 2025.&nbsp;

El actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal Clooney caminan por la alfombra roja antes de la proyección de la película "Jay Kelly", presentada en competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 28 de agosto de 2025. 

AFP/Tiziana Fabi

ROMA.- El actor, director y productor de cine George Clooney será distinguido con el León de Oro honorífico a toda su carrera en la próxima edición de la Mostra de Venecia, informaron este lunes los organizadores del festival.

Clooney, de 65 años, declaró que recibir el premio le supone un "tremendo honor".

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"Eso probablemente significa que soy viejo, pero lo aceptaré", dijo en un comunicado divulgado por el festival, que este año tendrá lugar del 2 al 12 de septiembre.

Decisión del jurado

El jurado de la 83ª Mostra de Venecia estará encabezado por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal.

Clooney, conocido también por su activismo político y su trabajo humanitario, asiste con frecuencia al certamen veneciano.

El actor "ha explorado diversos géneros con una versatilidad notable", destacó el director del festival, Alberto Barbera, citando, entre otras, Syriana (2005), película por la que fue galardonado con el Óscar al mejor actor de reparto, Ocean's Eleven, Gravity y Los descendientes.

Barbera se refirió a Clooney como un "artista completo y carismático, apasionado y original".

FUENTE: AFP

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