martes 4  de  noviembre 2025
RECONOCIMIENTO

David Beckham nombrado caballero del Imperio Británico

El exfutbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria, ya son oficialmente Sir David y Lady Victoria

El exfutbolista inglés David Beckham posa con su medalla tras ser nombrado Caballero (título de caballero) por sus servicios al deporte y a la beneficencia en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor el 4 de noviembre de 2025.

El exfutbolista inglés David Beckham posa con su medalla tras ser nombrado Caballero (título de caballero) por sus servicios al deporte y a la beneficencia en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor el 4 de noviembre de 2025.

Pool/AFP/Andrew Matthews

LONDRES.- Oficialmente caballero desde junio, el exfutbolista David Beckham fue formalmente condecorado este martes por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor. Vestido elegantemente con un chaqué, Beckham se presentó sonriente ante el monarca y ambos intercambiaron unas palabras.

"Para un joven originario de los barrios del este de Londres, estar aquí en el castillo de Windsor, honrado por su Majestad el rey, la más importante y la más respetada institución en el mundo, es verdaderamente un gran momento", comentó el antiguo futbolista tras la ceremonia, a la que fue acompañado por su esposa, la excantante y creadora de moda Victoria Beckham, además de sus padres.

Lee además
El actor inglés Jonathan Bailey asistió a la gala Time100 Next en Chelsea Piers, Nueva York, el 30 de octubre de 2025. 
CELEBRIDADES

Jonathan Bailey es el hombre más sexy del año, según People
Osmel Sousa, presidente de El concurso by Osmel Sousa.
CONCURSOS

Osmel Sousa ya no forma parte de la Organización Miss Universo

El exfutbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria, ya son oficialmente Sir David y Lady Victoria.

David Beckham, un icono del fútbol pero también de la moda, fue condecorado por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas.

El exinternacional inglés ha colaborado con Unicef y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo.

"Caballero en brillante armadura"

Este honor llega más de dos décadas después de haber sido nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2003. Según el periódico británico The Guardian, la antigua estrella del Real Madrid fue propuesta por primera vez para recibir el título de caballero hace más de 10 años, en 2011.

Cuando se confirmó en junio de este año que Beckham recibiría el galardón, Victoria compartió su orgullo con una emotiva publicación en redes sociales.

"Siempre has sido mi caballero en brillante armadura, pero ahora es oficial. ¡Sir David Beckham! ¡Qué honor! No podría estar más orgullosa de ti", escribió.

El matrimonio Beckham se codea con la realeza británica desde hace años y fueron invitados a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011, y en 2018 a la de príncipe Enrique y Meghan Markle.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Kim Kardashian culpa a ChatGPT por reprobar examen de derecho

Palacio de Buckingham presenta exposición del guardarropas de Isabel II

La cantante Carly Rae Jepsen anuncia que será madre por primera vez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
POLÍTICA

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes