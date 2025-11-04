David Beckham nombrado caballero del Imperio Británico

El exfutbolista inglés David Beckham posa con su medalla tras ser nombrado Caballero (título de caballero) por sus servicios al deporte y a la beneficencia en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor el 4 de noviembre de 2025.

LONDRES.- Oficialmente caballero desde junio, el exfutbolista David Beckham fue formalmente condecorado este martes por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor. Vestido elegantemente con un chaqué, Beckham se presentó sonriente ante el monarca y ambos intercambiaron unas palabras.

"Para un joven originario de los barrios del este de Londres, estar aquí en el castillo de Windsor, honrado por su Majestad el rey, la más importante y la más respetada institución en el mundo, es verdaderamente un gran momento", comentó el antiguo futbolista tras la ceremonia, a la que fue acompañado por su esposa, la excantante y creadora de moda Victoria Beckham , además de sus padres.

El exfutbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria, ya son oficialmente Sir David y Lady Victoria.

David Beckham, un icono del fútbol pero también de la moda, fue condecorado por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas.

El exinternacional inglés ha colaborado con Unicef y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo.

"Caballero en brillante armadura"

Este honor llega más de dos décadas después de haber sido nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2003. Según el periódico británico The Guardian, la antigua estrella del Real Madrid fue propuesta por primera vez para recibir el título de caballero hace más de 10 años, en 2011.

Cuando se confirmó en junio de este año que Beckham recibiría el galardón, Victoria compartió su orgullo con una emotiva publicación en redes sociales.

"Siempre has sido mi caballero en brillante armadura, pero ahora es oficial. ¡Sir David Beckham! ¡Qué honor! No podría estar más orgullosa de ti", escribió.

El matrimonio Beckham se codea con la realeza británica desde hace años y fueron invitados a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011, y en 2018 a la de príncipe Enrique y Meghan Markle.

