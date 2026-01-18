Desmienten que David y Victoria Beckham hayan buscado reconciliarse con Brooklyn

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de "Beckham" en Londres el 3 de octubre de 2023.

MIAMI.- Luego de que se informara recientemente que David y Victoria Beckham estaban intentando reconciliarse con su hijo mayor, Brooklyn , y su esposa Nicola Peltz, luego de meses de distanciamiento y escándalo mediático, una fuente cercana a Peltz ha refutado esa versión.

"La afirmación de que Brooklyn y Nicola han sido invitadas a todos los eventos y que David y Victoria han hecho esfuerzos honestos por reconciliarse es falsa. Ninguno de los padres se ha puesto en contacto con Nicola en casi un año", aseguró la fuente a la revista People.

Los primeros informes, ahora desmentidos, aseguraban que el exfutbolista y la diseñadora de moda habían invitado repetidamente a la pareja a eventos familiares, como la ceremonia de nombramiento de David Beckham en octubre.

"Por supuesto, invitó a Brooklyn y a Nicola. Siempre han sido invitados a todos los eventos o ocasiones familiares, ya sean privados o públicos", aseguraron.

Abogados

A principios de enero, se reveló que Brooklyn había solicitado a sus padres que solo lo contactaran a través de sus representantes legales, una medida que aparentemente estableció por su salud mental.

La información se dio a conocer a través del tabloide británico Mirror, el cual expuso que presuntamente el chef y modelo de 26 años optó por esta decisión luego de que sus padres hicieran caso omiso a sus peticiones de parar el contacto directo.

La información divulgada por el medio coincide con lo que semanas atrás The Sun había expuesto, luego de entrevistar a fuentes cercanas a la joven pareja.

Asimismo, el informante señaló que la intención de Brooklyn era manejar las diferencias de forma privada, algo que aparentemente no ha sido tomado en cuenta. "Sus padres siguieron ignorando sus deseos y seguían mencionándolo en las redes en lugar de comunicarse con él en privado".

Sobre el bloqueo en las redes sociales, el insider señaló: "esto le había estado causando problemas de salud mental... era para protegerse".

La acción llegó luego de que Victoria diera like a una fotografía de su hijo y que David compartiera en los estados de Instagram una foto con su primogénito con una emotiva dedicatoria.

Esto hizo que el joven de 26 años tomara la decisión de que la única forma en que los Beckham tienen de comunicarse con su hijo será a través del bufete de sus abogados de Schillings.

Aunque los motivos del conflicto familiar se desconocen, Mirror sostiene que uno de los motivos del distanciamiento es que Brooklyn considera que sus padres no lo tratan como un hombre sino como un niño.