Eva Mendes y Ryan Gosling hacen primera aparición publica tras una década de relación

MIAMI.- Ryan Gosling y Eva Mendes hicieron su primera aparición pública juntos en más de una década. La pareja apareció en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon este jueves antes del estreno de la más reciente película de Gosling, Project Hail Mary. El actor aprovechó la oportunidad para sorprender a Mendes con una celebración especial por su 52.º cumpleaños .

Gosling primero preguntó al público si querían cantarle a Mendes, quien estaba entre bastidores. Entonces, un miembro del equipo fue a buscar a la discreta actriz, que fue arropada por el aplauso de los presentes.

El presentador Jimmy Fallon, Gosling y una banda marcial procedieron a entonar la canción de Feliz Cumpleaños junto a los presentes. Luego, Mendes agradeció el gesto y le dio a su pareja un beso en la mejilla mientras llovía confeti.

Diez años de relación

Este momento llega más de 10 años después de que la pareja desfilara junta por la alfombra roja en 2013 para el estreno en Nueva York de The Place Beyond The Pines. Se conocieron durante el rodaje en 2011.

Aunque han estado juntos desde entonces, Gosling y Mendes se habían abstenido de aparecer en público como pareja hasta ahora. La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Esmeralda, en 2014, y a su segunda, Amada, en 2016.

En 2022, Mendes comenzó a referirse públicamente a Gosling como su esposo, aparentemente confirmando que se habían casado en privado. En noviembre de ese año, compartió una foto de un tatuaje que leía "de Gosling".