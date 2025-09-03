Demi Moore conmueve al hablar del cambio en Bruce Willis

La actriz estadounidense Demi Moore asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

MIAMI.- Demi Moore abrió su corazón al reflexionar sobre los profundos cambios que ha traído la demencia frontotemporal (DFT) a la vida de su exesposo, Bruce Willis . Durante su participación en The Oprah Winfrey Podcast, la actriz describió como difícil presenciar la transformación de alguien que fue tan vibrante, fuerte y directo hacia una nueva realidad marcada por la dependencia y la fragilidad.

“Cuando dejamos de aferrarnos a cómo fueron o cómo esperamos que sean, descubrimos una dulzura increíble”, expresó Moore, subrayando la importancia de: “encontrarse con ellos donde están”. Para la actriz, aunque el deterioro avanza, todavía se perciben momentos tiernos y amorosos, incluso cuando la comunicación verbal ya no está presente.

La estrella de Ghost también dedicó palabras de admiración a Emma Heming Willis, la actual esposa de Bruce y principal cuidadora. Destacó la fortaleza y entrega con la que ha enfrentado este proceso, reconociendo que no hay un mapa de ruta para transitar una situación tan compleja. “Ha hecho un trabajo magistral, aun enfrentando el miedo y la incertidumbre”, señaló Moore, quien resaltó la importancia del autocuidado de los cuidadores: “Si no se cuidan a sí mismos, no pueden cuidar a nadie más”.

Emma Heming agradeció públicamente el gesto, calificando de bellas las palabras de Demi. Ella misma ha buscado visibilizar la realidad de las familias que atraviesan enfermedades neurodegenerativas, al punto de plasmar su experiencia en el libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, que se publicará en septiembre de 2025.

Bruce Willis

El caso de Bruce Willis ha conmovido al mundo entero desde que, en 2022, se anunciara su retiro de la actuación tras ser diagnosticado con afasia. Un año más tarde, la familia confirmó que padecía demencia frontotemporal, un trastorno que afecta el lenguaje, la conducta y la personalidad.

Según fuentes cercanas, su salud se ha deteriorado rápidamente: ya no reconoce a algunas personas y necesita cuidados especializados en una residencia, aunque su familia lo visita con frecuencia para compartir comidas y momentos íntimos.

A pesar del doloroso avance de la enfermedad, Moore resaltó que la conexión emocional sigue siendo posible y profundamente valiosa: “Hay algo tierno y amoroso que se revela, incluso en medio de la pérdida”. Con estas palabras, la actriz pone el acento en la compasión y el amor como pilares para enfrentar una de las enfermedades más devastadoras, recordando que la humanidad perdura incluso cuando la memoria se desvanece.