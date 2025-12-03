miércoles 3  de  diciembre 2025
MÚSICA

Dua Lipa y Maná sorprenden con dueto de "Oye mi amor"

Los asistentes se encontraban ante la expectativa de saber cuál sería la elegida por la intérprete, pues en la presentación anterior cantó Bésame Mucho

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Dua Lipa continúa conquistando el corazón de cada uno de sus seguidores en Latinoamérica, interpretando canciones en español de un artista destacado de los países de la región que ha visitado con el Radical Optimism Tour. Sin embargo, lo que sus fanáticos en México no esperaban era que compartiría escenario con Fher Olvera de Maná.

El encuentro se realizó la noche del 2 de diciembre, en el concierto que la artista británica-albanesa ofreció en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Lee además
Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Taquería en México rinde honor a Dua Lipa durante gira por Latinoamérica
El rey emérito Juan Carlos I llega a Sanxenxo (Pontevedra), a 17 de abril de 2024.
CORONA

Memorias del rey emérito Juan Carlos I llegan a librerías de España

Como ya es tradición, los asistentes se encontraban ante la expectativa de saber cuál canción sería la elegida por la intérprete para cantar en el recital, pues en la presentación anterior había cantado Bésame Mucho.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Quien (@quiencom)

Lo que ninguno sospechó fue que Fher Olvera, vocalista de Maná, subiría al escenario para unirse a Dua e interpretar juntos Oye mi amor, tema con el que la banda alcanzó la fama en 1992 y que forma parte del álbum ¿Dónde jugarán los niños?”.

La presentación causó entusiasmo entre los asistentes quienes cantaron y vitorearon la unión de ambos artistas.

Paso por Latinoamérica

El Radical Optimism Tour ha incluido un setlist con grandes éxitos de Dua Lipa como Houdini, Training Season, Don’t Start Now, Levitating, entre otras.

Durante su paso por Argentina, la artista cantó Música ligera de Soda Estéreo; en Perú interpretó Cariñito de Los Kipus; en Chile, El Duelo de La Ley; en Brasil interpretó versiones de Más que nada y Magalenha de Sergio Mendes; y en Colombia Antología de Shakira.

Temas
Te puede interesar

Músico José María Vitier aboga por liberación en Cuba de Yosvany Rosell García

Artista cubano "El Insurrecto" bajo custodia de ICE

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países
Vista parcial del salón del pleno, Senado estatal de Florida.
LEYES

Cinco nuevas leyes transformarán el inicio del 2026 en Florida

Sargento Terri Sweeting-Mashkow, de 47 años de edad.
OBITUARIO

Despiden con honores a la sargento Terri Sweeting-Mashkow en Indian River

David Robert McKeown.
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal

Nadia Ferreira deslumbra en la alfombra roja de la gala Gala Inaugural del Top 100 de Latina Powerhouse con un look lleno de elegancia.
PREMIOS

Celebran en Miami gala de la revista Hola donde se reconoce a las 100 latinas más influyentes del año