Amigo de Will Smith acusa a Jada Pinkett Smith de agresión verbal

Will Smith y Jada Pinkett Smith asisten a la 94ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en Hollywood y Highland el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California.

MIAMI.- Bilaal Salaam, un presunto viejo amigo de Will Smith , presentó una demanda contra Jada Pinkett Smith por agresión verbal. En los documentos a los que tuvo acceso TMZ , el hombre aseguró que la actriz, ahora podcaster, lo amenazó con propinarle un disparo.

Salaam alega haber sido el mejor amigo del actor de En busca de la felicidad por casi 40 años, y que trabajaron en diversos proyectos profesionales y personales.

En la demanda, el hombre explica que la esposa del intérprete se le acercó en compañía de siete personas durante la fiesta de cumpleaños número 53 de Will, la cual se llevó a cabo en un cine de Calabasas, California, en septiembre de 2021.

"Salaam afirma que Jada 'se volvió verbalmente agresiva' y le dijo que si continuaba 'contando sus asuntos personales', 'terminaría desaparecido o recibiría una bala'", reseña TMZ.

Asimismo, señaló que presuntamente Jada le exigió que firmara un acuerdo de confidencialidad y afirmó que uno de los compañeros de la actriz lo escoltó hasta su vehículo, mientras ella continuaba gritando amenazas verbales.

Aunque se desconoce cuál fue la razón que desató el incidente, Salaam exige una compensación de tres millones de dólares.

Otros incidentes

En los documentos, Salaam también explica que se negó a participar en la gestión de crisis de Will en 2022, luego de que el actor protagonizara en el escenario del Dolby Theatre una escena en la que abofeteó a Chris Rock en vivo, luego de que el comediante hiciera referencia a Jada en un chiste como maestro de ceremonia de los Óscar.

A su juicio, rechazó ser parte del equipo porque: "realizar tareas que consideraba ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras".

Tras esto, insiste en que Jada y Will realizaron una campaña de represalia en su contra que empeoró luego de que la pareja supiera que se encontraba escribiendo unas memorias que exponían detalles sobre su tiempo junto a ellos.