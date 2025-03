Descemer Bueno incursiona en el reparto junto a Wow Popy

“Es la letra que la gente quería escuchar, pero también conectamos más allá del reparto, a pesar de que para mí era algo nuevo. Una letra como la de Bye Bye adentrarme en algo que me encanta. Para mí, Wow Popy es uno de los exponentes cubanos del género urbano más duros y de los que más me han sorprendido. Me da tanta alegría haber hecho esta canción juntos y porque está sonando en las discotecas de Miami, Houston y Tampa, en cualquier parte donde esté la comunidad cubana, hasta en Cuba, ha estado presente”, dijo Descemer Bueno a DIARO LAS AMÉRICAS.

Sobre la colaboración con Bueno, Wow Popy agregó:

“Eso fue algo muy grande, porque yo crecí escuchando las composiciones del maestro. Y cuando me dijeron de sentarme con el maestro a componer fue algo loco. Nos sentamos con la guitarra, fluimos súper bien y salió una canción bonita”.

Refrescando el estilo

Para Bueno, la canción supuso arriesgarse, pero también aportó algo nuevo a su estilo que lo acerca a las nuevas generaciones.

“Fue un riesgo bastante enorme que la gente me dijera que eso no era lo mío, aunque hay que reinventarse. Me dejé llevar por un género que me encanta. Así que tengo que agradecerle a Wow Popy por haber dado esta oportunidad, porque le ha dado una frescura enorme a mi carrera. Y una credibilidad, sobre todo, de cara a la juventud. En mi época ya tenía esa credibilidad, pero la juventud tiene otros parámetros. Creo que soy uno de los pocos artistas de mi generación que ha logrado insertarse en la juventud. Esto me ha abierto tantas puertas, que de momento volví a ser joven musicalmente”, dijo Bueno.

El autor de éxitos como Bailando o Patria y Vida, canción que coescribió junto a Yotuel, Gente de Zona y otros exponentes, reveló que ha sentido temor a fracasar y aseguró que no existe una fórmula específica para concebir una canción que resulte exitosa.

“Nunca lo sabemos hasta que la canción llega al público. Uno de mis grandes miedos en esa etapa de mi vida era el fracaso, porque la posibilidad del fracaso, de que a la gente no le guste, siempre está ahí. Y a mí me ha pasado que he trabajado con artistas de tremenda talla, muy conocidos y con números enormes, y no quiero llamarle suerte porque no se trata de suerte, pero no he tenido la gracia de conectar como he conectado con el reparto en esta etapa de mi vida”, expresó Bueno.

“Gracias a Bailando, a Súbeme la radio, y a sus diferentes versiones, hoy en día tengo 8.2 millones de escuchas mensuales. Y cuando vas al top 5, encuentras estas canciones que han logrado llegar ahí y no he tenido mucha suerte con muchas otras que he hecho. Sigo trabajando con artistas como Enrique Iglesias. Ahora tenemos una canción que está encontrando su espacio y su mejor momento, en la que están Enrique Iglesias y El Alfa. El mismo Enrique tiene un miedo muy grande de no encajar dentro del reparto, pero siempre tenemos que intentarlo. Y Wow Popy es uno de los artistas que participan. Ojalá tenga la fuerza para que el reparto sea más escuchado o llegue al público internacional, que tanto le hace falta a todo artista cubano”, agregó.

El alcance del género

Sobre la incursión del cantante español en el género, Bueno comentó:

“Enrique lo ha estado intentando, él es un tipo muy privado y yo lo he logrado convencer de muchas cosas. Digamos que esa es mi tarea, ya lo tengo completamente convencido; el Popy también pudo hablar con él. Creo que va a salir en mi canal de YouTube, en el Spotify de él y en el mío también. Creo que será una gran oportunidad”.

De la esencia del reparto, Bueno destacó el baile, que lo impulsa ante el reguetón y auguró que este sonido ha de encontrar más espacio fuera de la isla con el paso del tiempo.

“Yo soy un visitante en este en este género, pero el baile le da una fuerza. Si te pones a ver las coreografías del reguetón, están muy por detrás cuando las comparas con las del reparto. Y me parece que ahora mismo da igual el tiempo que tome para acomodar el reparto en las casas de los latinos por el mundo, el público anglo y el europeo lo tenemos garantizado”, dijo.

Destacó que el género debe tener más exposición ante la industria musical. Y se dio a la tarea de darlo a conocer ante un ejecutivo.

“Es importante que alguien vaya de cara a la Academia o las disqueras. Hace poco tuve la gran oportunidad de chocar con el presidente de Sony en el homenaje que le hicieron al Taiger en Miami. Me le acerqué y él no sabía del género, ni siquiera conocía al Taiger, que llevaba bastante tiempo en la ciudad. Le dije: estás viendo los números del reparto en Miami, que es una ciudad tan importante. Nosotros mismos estuvimos en el pulso de Spotify. En Tampa estuvimos en el número, aquí llegamos al 12”, contó Bueno.

“Creo que las disqueras todavía están un poquito con esto de lo que es el reparto, que tiene todo lo que no tiene el reguetón o el dembow. Es lo más personalizado que he visto hablando de la cultura cubana. Asi que estoy muy contento y orgulloso de la juventud cubana, que está haciendo lo que hacía falta que existiera con la clave hace mucho tiempo. Una buena letra ningún género la desperdicia”, agregó.

Bye Bye está incluida en El hijo de Elizabeth, producción musical con la que Wow Popy honra a su madre, quien inspiraba al artista a no desistir de su sueño. El disco está compuesto por tres EP, Pa’ mí, Pa’ los míos y Pa’l mundo.

“La recuerdo con toda mi alma. Ella fue mi campeona, siempre me impulsó, incluso cuando se estaba yendo, me decía que no podía dejar la música”, expresó Wow Popy.

Bueno, por su parte, había dedicado años atrás un álbum a su madre, que tituló El hijo de Mercedes, pero que no logró ver la luz.

“No logramos sacarlo por muchas razones. Y ya después empecé a hacer canciones muy importantes y perdí el espacio de poder lanzar ese álbum. Pero sí tengo la canción El hijo de Mercedes, que la pueden escuchar en mi canal de YouTube. Es para un público más de fusión, porque siempre me ha gustado mucho la fusión, el jazz, la trova, entonces mezclé todo en ese disco”, dijo Bueno, para quien su madre continúa siendo fuente de inspiración.

“Le hice también otra canción. Mi mamá tiene Alzheimer, está en Santo Domingo, Rep. Dominicana. Yo estoy constantemente yendo allá, me sigue inspirando. Es un caso bien parecido, ella luchó contra esa parte de la juventud en la que uno rechaza todo, hasta la música, a pesar de que empecé con seis años y me gradué de profesor de guitarra, hubo un momento que flaqueé. Y gracias a mi mamá y las maestras, no soy militar y soy músico hoy en día”, recordó.