miércoles 3  de  septiembre 2025
Dwayne Johnson sorprende con cambio físico en Venecia

Dwayne Johnson sorprendió con un drástico cambio físico, tras perder entre 27 y 30 kilos, alejándose de la musculatura que lo convirtió en ícono de Hollywood

Dwayne Johnson asiste a la alfombra roja de la película The Smashing Machine, presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 1 de septiembre de 2025

Dwayne Johnson asiste a la alfombra roja de la película "The Smashing Machine", presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 1 de septiembre de 2025

AFP/ TIZIANA FABI
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Dwayne Johnson dejó impactados a críticos y fanáticos en el Festival Internacional de Cine de Venecia al presentar The Smashing Machine, cinta en la que interpreta al legendario peleador de MMA Mark Kerr. El actor sorprendió con un drástico cambio físico, tras perder entre 27 y 30 kilos, alejándose de la musculatura que lo convirtió en ícono de Hollywood.

La transformación no fue solo estética, Johnson se sometió a largas jornadas de maquillaje y uso de prostéticos para encarnar de forma realista a Kerr, quien en la vida real enfrentó batallas contra la adicción a los analgésicos y una compleja vida personal.

El estreno de la cinta provocó una ovación de 15 minutos, durante la cual Johnson no pudo contener las lágrimas. Acompañado de su coprotagonista Emily Blunt y el director Benny Safdie, el actor confesó que este papel lo llevó a explorar un terreno mucho más íntimo y vulnerable, alejándose de la etiqueta de estrella de acción.

“Necesitaba contar esta historia. Era el momento de preguntarme si estaba viviendo mi sueño o el que otros esperaban de mí”, declaró Johnson en la rueda de prensa, recibiendo elogios por mostrar una faceta más profunda de su talento.

Críticos internacionales ya posicionan esta interpretación como la más seria de su carrera y apuntan que podría abrirle el camino hacia reconocimientos en la temporada de premios, incluido el Oscar.

Detalles de la película

The Smashing Machine, producida por A24 y Seven Bucks Productions, llegará a cines el 3 de octubre de 2025. Además de Johnson y Blunt, el elenco incluye a Oleksandr Usyk, Ryan Bader y Bas Rutten.

La película está dirigida por Benny Safdie (Uncut Gems), quien buscó retratar la historia de Mark Kerr con un tono realista y crudo, alejándose del estilo épico típico de los biopics deportivos.

Se filmó en diferentes escenarios de Nueva York y Puerto Rico, recreando tanto los combates en arenas de MMA de los años noventa como los momentos más íntimos de la vida personal de Kerr.

