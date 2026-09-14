Director de gremio de moda de EE.UU. pide disculpas por agredir a miembro de PETA en desfile

Combo de fotografías cedidas por la organización PETA que muestra una persona protestando durante un desfile en la Semana de la Moda en Nueva York (EE.UU.).

NUEVA YORK.- El director del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés), Steven Kolb, se disculpó este lunes después de agredir físicamente a manifestantes por los derechos de los animales durante un desfile en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

"Reaccioné de forma inapropiada ante un incidente ocurrido hoy en un evento. No me correspondía hacerlo. Debería haber dejado que el equipo de seguridad se hiciera cargo de la situación", escribió Kolb en una publicación en su cuenta privada de Instagram, que han recogido varios medios.

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El altercado se produjo este domingo durante el desfile de la firma sueca COS en Nueva York después de que dos activistas intentaran boicotear la presentación para protestar contra el uso de tejidos de origen animal en la ropa.

Kolb, que se encontraba sentado viendo el desfile, se dirigió contra una de las activistas, le arrancó el cartel, le tiró al suelo, la inmovilizó con una pierna y le tapó la boca.

Tras unos segundos y comentarios de quienes estaban sentados a su alrededor, soltó a la activista, quien finalmente fue expulsada por el equipo de seguridad.

El director del CFDA también se enfrentó a otro manifestante, forcejeando y tapándole la boca.

"Ovejas maltratadas y ensangrentadas por su lana. No la compres", se podía leer en el cartel de una de las activistas de PETA, la organización en defensa de los derechos de los animales, una de las más grandes del mundo, que cada edición de la Semana de la Moda organiza acciones similares.

Respuesta de PETA y represalías

Por su parte, PETA anunció en un comunicado que las activistas presentarán una denuncia ante la policía y planean presentar cargos penales.

"Las acciones de hoy demuestran cómo las figuras más influyentes de la moda utilizan la violencia para silenciar a quienes denuncian cómo se golpea, ensangrienta y mata violentamente a las ovejas para la fabricación de bufandas y suéteres", afirmó en el mensaje Ingrid Newkirk, fundadora de PETA.

La protesta, según explicó el grupo, nace tras unas imágenes obtenidas de una granja con el certificado de lana que utiliza la cadena de suministro de H&M Group, la empresa matriz de COS, en las que se observa cómo los trabajadores "pateaban y pisoteaban a las ovejas aterrorizadas".

Esta edición de la Semana de la Moda, que acaba este martes, aplica por primera vez su veto a las pieles animales, una medida anunciada por la organización en diciembre de 2025 tras negociaciones con Humane World for Animals y Collective Fashion Justice.

FUENTE: Con información de EFE