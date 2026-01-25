Diseñadora Véronique Nichanian se despide de Hermès con emotivo desfile

La diseñadora de moda francesa Veronique Nichanian saluda al público al final del desfile de la colección de prêt-à-porter masculina Primavera/Verano 2025 de Hermes, como parte de la Semana de la Moda de París, el 22 de junio de 2024.

PARÍS.- Una larga ovación y mucha emoción. La diseñadora francesa Véronique Nichanian presentó este sábado su última colección para Hermès, tras casi cuatro décadas al frente de la línea masculina.

"Son muchas emociones, porque no es una retrospectiva, no es para nada nostálgico, pero ver a toda la gente que me quiere, que me abraza, que me dice que les conmueve... Todo ese cariño, ese amor, es muy fuerte", dijo a AFP la estilista de 71 años tras este desfile, en el palacio Brongniart, en el centro de París.

"Fue una colección como las otras. Probablemente la concebí como las demás, pero a modo de guiño, incluí pasajes de distintas colecciones, como conjuntos que eran de 1991, o de 2001, 2010, para demostrar lo atemporales que son las prendas de Hermès. Están hechas para hoy y para siempre", explicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hermès (@hermes)

En la pasarela, se vieron pantalones de cuero, cazadoras de fieltro de lana, chaquetas de cocodrilo, jerséis de cachemira y también trajes rectos de franela. Todo en una paleta de tonos negros, grises o beige, con detalles en mostaza o fucsia.

Al terminar el desfile, varias pantallas gigantes mostraron una compilación de imágenes de Nichanian saludando en la pasarela en ediciones pasadas.

Numerosas personalidades asistieron al evento, como los cantantes estadounidenses Usher y Travis Scott, el actor de Gossip Girl Ed Westwick, y también el diseñador británico Paul Smith, en uno de los desfiles más esperados de esta Semana de la Moda en la capital francesa.

"El momento adecuado"

Nichanian anunció en octubre que dejaba de estar al frente de la línea masculina porque quería dedicar más tiempo a otras cosas, especialmente a "hacer realidad un sueño de hace tiempo": pasar varios meses en Japón. Seguirá trabajando para Hermès, en la sección de la seda y el cuero masculino.

"Tomé la decisión con detenimiento porque considero que es el momento adecuado para mí y para la casa, que también tendrá otra creadora", dijo el sábado en el desfile.

Su sucesora será la británica de origen jamaicano Grace Wales Bonner. Esta treintañera tiene una sólida reputación en la moda masculina con su marca epónima, una firma que mezcla su identidad afrocaribeña con la tradición británica.

Grace Wales Bonner presentará su primera colección para Hermès en enero de 2027. La de junio serán los equipos de creación internos los que la llevarán a cabo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hermès (@hermes)

"Es una joven de talento, parece decidida. Seguramente hacía falta una ruptura tras 37 años, y eso es lo que ella va a expresar. Está bien, es acertado, y me alegra", aseguró Nichanian a la revista Madame Figaro a principios de enero.

La línea femenina de Hermès sigue dirigida por Nadège Vanhée-Cybulski, al frente desde 2014.

Este cambio en la dirección creativa se enmarca en un contexto global de renovación de los responsables artísticos en otras grandes marcas, como Chanel, Dior o Gucci, en momentos en que el mercado del lujo enfrenta retos económicos y comerciales.

Hermès, sin embargo, parece no sentir esta crisis. La marca, cuya publicación de resultados anuales se espera para el 12 de febrero, vio crecer su facturación un 6,3% en los nueve primeros meses de 2025, hasta 11.900 millones de euros (unos 14.000 millones de dólares).

FUENTE: AFP