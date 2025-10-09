Disney considera a Scarlett Johansson para remake de "Enredados"

En esta foto de archivo tomada el 22 de abril de 2019, la actriz estadounidense Scarlett Johansson, protagonista de Black Widow, llega al estreno mundial de Avengers: Endgame de Marvel Studios en el Centro de Convenciones de Los Angeles.

MIAMI.- Luego de pausar la producción en abril, Disney está listo para seguir adelante con la versión en carne y hueso de Enredados, así lo reportó el portal especializado Deadline. Aunque el reparto aún no se ha confirmado, Scarlett Johansson parecería estar en conversaciones para interpretar a Madre Gothel, la madrastra de Rapunzel.

El nuevo largometraje estaría en manos de Michael Gracey, director de The Greatest Showman.

La película animada de 2010 está inspirada en el cuento de hada de los Hermanos Grimm y sigue la historia de una joven de cabello largo y dorado que escapa de una recóndita torre con la ayuda de un forajido llamado Flynn Rider.

Mandy Moore y Zachary Levi fueron los actores que dieron voz a los dos personajes principales en la versión original, mientras que el papel de Madre Goethel lo interpretó Donna Murphy.

En el doblaje latino, las voces de Rapunzel y Flynn estuvieron a cargo de Danna Paola y Chayanne .

La canción I See the Light recibió una nominación al Óscar a Mejor Canción Original.

Desde el estreno de Enredados, la película animada ha tenido dos spin-offs: el cortometraje de 2021, Enredados para Siempre, y la serie de televisión de 2017, La Aventura Enredada de Rapunzel.

Esta querida historia se uniría a clásicos de Disney como El Rey León, La Bella y la Bestia, La Sirenita y, más recientemente, Lilo y Stitch, en contar con una versión en acción real.