Disney elige a Teagan Croft y Milo Manheim para protagonizar live-action de "Enredados"

En octubre, se informó que Scarlett Johansson estaba en conversaciones para interpretar a Madre Gothel, la malvada captora de Rapunzel

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- La actriz australiana Teagan Croft y el estadounidense Milo Manheim han sido elegidos para interpretar a Rapunzel y su enamorado Flynn Rider en la próxima versión en live action de Enredados, así lo anunció Disney el miércoles 7 de enero.

Cfoot es conocida por interpretar a Raven en la serie de DC Titans, mientras que Manheim, hijo de la actriz Camryn Manheim, interpretó a Zed en la franquicia Zombies de Disney Channel.

Anteriormente se informó que Michael Gracey, director de The Greatest Showman, dirigirá la nueva versión de la película animada de Disney de 2010, protagonizada por Mandy Moore y Zachary Levi.

En octubre, se informó que Scarlett Johansson estaba en conversaciones para interpretar a Madre Gothel, la malvada captora de Rapunzel, con la voz de Donna Murphy en la película original.

Lilo & Stitch, la nueva versión live action más reciente de Disney de una de sus películas animadas, recaudó más de mil millones de dólares en taquilla mundial el año pasado. Otras versiones recientes del estudio incluyen Blancanieves, con Rachel Zegler, y La Sirenita, con Halle Bailey.

Para el décimo aniversario de Enredados en noviembre de 2020, Moore y Levi se reunieron en un video para Walt Disney Animation Studios.

"Fue un placer y una alegría inmensos. Como Zach ha dicho tantas veces, una oportunidad y una experiencia inolvidables, una que nunca olvidaré. Estoy infinitamente agradecido por todo el apoyo que la gente le ha brindado a la película a lo largo de los años", dijo Moore en aquel momento.

