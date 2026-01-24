Donatella Versace rinde homenaje a Valentino durante velorio en Roma

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llega a la ceremonia fúnebre del diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, el 23 de enero de 2026.

MIAMI.- El mundo despidió a Valentino Garavani. Destacadas figuras de la industria de la moda y el espectáculo se congregaron en Roma, específicamente en la basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, para dar el último adiós al icónico diseñador italiano.

Pero, mientras la audiencia en su mayoría vestía de negro, color característico para exponer el luto, Donatella Versace quiso rendir tributo a su colega de una manera distinta.

La también diseñadora y empresaria llegó junto a Pierpaolo Piccioli, exdirector creativo de la casa Valentino, y vistiendo un traje rojo brillante de sastrería, unas plataformas a juego y unas gafas de sol.

El estilismo seleccionado por Versace destacó entre los asistentes. Pero lejos estuvo de ser considerado una falta de respeto, fue un simbolismo, una declaración de afecto, respeto y celebración de la vida y huella de Garavani en la industria.

Rojo Valentino

Valentino Garavani fue reconocido por utilizar el rojo en sus creaciones. El diseñador confesó que su pasión por el color nació desde temprana edad, cuando quedó cautivado por los vestuarios de la ópera Carmen de George Bizet.

De esta manera, el italiano quiso adoptar la tonalidad para que destacara entre sus creaciones y fue en 1959 cuando en su primer desfile de moda irrumpió en la pasarela una modelo con un vestido color amapola. Desde entonces, la tonalidad se convirtió en una característica indispensable de sus colecciones.

El color se popularizó y Pantone, el sistema de lenguaje de color universal, reconoció el 'rojo Valentino'.