Drake anuncia el lanzamiento del álbum "Iceman"

El artista Drake se presenta en el escenario del iHeartRadio Music Festival 2016 en el T-Mobile Arena el 23 de septiembre de 2016 en Las Vegas, Nevada.

LOS ÁNGELES .- El rapero canadiense Drake anunció este martes que su noveno álbum de estudio, que tendrá por nombre Iceman saldrá publicado el próximo 15 de mayo.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del artista, donde comenzó ayer a dejar pistas ocultas sobre el título de su nuevo álbum sobre Toronto para sus seguidores pudieran disponer de un adelanto exclusivo.

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Tras el éxito que ha encarnado el artista de God's Plan, quien llegó a coronarse como el artista con más entradas en la historia del Billboard Hot 100, las expectativas para Iceman se sitúan bastante altas.

Sin embargo, Drake lleva dando pistas sobre el proyecto desde 2024, cuando hizo referencia en redes sociales al personaje de Val Kilmer, apodado Iceman, en la legendaria película Top Gun. Poco después, compartió una captura de pantalla de una carpeta titulada '2.0 – Iceman' que, presumiblemente, contenía canciones para el disco, según reportó Variety.

Conflicto

Iceman marca el primer álbum en solitario de Drake desde For All Dogs, lanzado en 2023, y tras su publicitada disputa con Kendrick Lamar.

El rapero californiano le dedicó Not Like Us, uno de los temas más virales del momento, nominado a cinco premios Grammy, en el que tachó al canadiense de pedófilo y por el que Drake llegó a demandar a Universal Music Group (UMG) por difamación.

En el videoclip colgado en YouTube, Lamar colocó una imagen de la mansión de Drake en Toronto ilustrada con los iconos que se utilizan habitualmente para marcar la presencia de pederastas condenados.

Poco después de Not Like Us, Drake dio a conocer su respuesta con otra canción, The Heart Part 6, en la que niega las acusaciones vertidas contra él.

FUENTE: EFE