miércoles 22  de  abril 2026
MÚSICA

Drake anuncia el lanzamiento del álbum "Iceman"

Iceman marca el primer álbum en solitario de Drake desde For All Dogs, lanzado en 2023, y tras su publicitada disputa con Kendrick Lamar

El artista Drake se presenta en el escenario del iHeartRadio Music Festival 2016 en el T-Mobile Arena el 23 de septiembre de 2016 en Las Vegas, Nevada.&nbsp;

El artista Drake se presenta en el escenario del iHeartRadio Music Festival 2016 en el T-Mobile Arena el 23 de septiembre de 2016 en Las Vegas, Nevada. 

AFP/Kevin Winter/Getty Images

LOS ÁNGELES.- El rapero canadiense Drake anunció este martes que su noveno álbum de estudio, que tendrá por nombre Iceman saldrá publicado el próximo 15 de mayo.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del artista, donde comenzó ayer a dejar pistas ocultas sobre el título de su nuevo álbum sobre Toronto para sus seguidores pudieran disponer de un adelanto exclusivo.

Lee además
Kendall Jenner asiste al 20.º aniversario de LOréal Paris Women of Worth en el Museo de la Academia de Cine el 2 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California. 
CELEBRIDADES

Aseguran que Kendall Jenner y Jacob Elordi están saliendo
La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.    
CONTROVERSIA

Eliminan escena de Sydney Sweeney de "El diablo viste a la moda 2"
Embed

Tras el éxito que ha encarnado el artista de God's Plan, quien llegó a coronarse como el artista con más entradas en la historia del Billboard Hot 100, las expectativas para Iceman se sitúan bastante altas.

Sin embargo, Drake lleva dando pistas sobre el proyecto desde 2024, cuando hizo referencia en redes sociales al personaje de Val Kilmer, apodado Iceman, en la legendaria película Top Gun. Poco después, compartió una captura de pantalla de una carpeta titulada '2.0 – Iceman' que, presumiblemente, contenía canciones para el disco, según reportó Variety.

Conflicto

Iceman marca el primer álbum en solitario de Drake desde For All Dogs, lanzado en 2023, y tras su publicitada disputa con Kendrick Lamar.

El rapero californiano le dedicó Not Like Us, uno de los temas más virales del momento, nominado a cinco premios Grammy, en el que tachó al canadiense de pedófilo y por el que Drake llegó a demandar a Universal Music Group (UMG) por difamación.

En el videoclip colgado en YouTube, Lamar colocó una imagen de la mansión de Drake en Toronto ilustrada con los iconos que se utilizan habitualmente para marcar la presencia de pederastas condenados.

Poco después de Not Like Us, Drake dio a conocer su respuesta con otra canción, The Heart Part 6, en la que niega las acusaciones vertidas contra él.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Actor Quinton Aaron revela que al despertar del coma su esposa estaba casada con otro

Muere cineasta Luis Puenzo, responsable de primer Óscar para Argentina

Madonna lanza "I Feel So Free", adelanto del próximo álbum

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.
Conflicto

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump. 
Teherán dividido

Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

Imagen del USS Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: "Irán sin otra opción" que no sea un acuerdo

Te puede interesar

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.
Conflicto

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU
La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
JUSTICIA

Exconcejala de Hialeah condenada a tres años de libertad condicional

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Se inicia con retraso juicio por fraude milmillonario en PDVSA en medio de arreglos de reforma judicial

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

Los dictadores cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana.
DICTADURA

Raúl Castro pide a las tropas militares "actuar con firmeza" ante cualquier amenaza del enemigo