jueves 24  de  septiembre 2026
Esports

EA Sports FC 27 apuesta por una ciudad virtual para renovar su fórmula

EA Sports FC 27 llega con nuevas opciones de jugabilidad y 'The Grounds', una ciudad virtual para socializar, personalizar avatares y jugar al fútbol.

El EA FC27 se podrá jugar en diferentes plataformas como ha ido en los ultimos años

El EA FC27 se podrá jugar en diferentes plataformas como ha ido en los ultimos años

@EASportsfc
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

EA Sports FC 27, la nueva entrega de la popular franquicia de fútbol de EA Sports, llega este 25 de septiembre con el objetivo de renovar una fórmula que en los últimos años había apostado principalmente por mejoras gráficas y de jugabilidad.

La gran novedad de esta edición es 'The Grounds', un enorme mundo virtual en el que los jugadores podrán crear su propio avatar, interactuar con otros usuarios, personalizar su apariencia y disputar diferentes modalidades de fútbol.

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La nueva experiencia permitirá reunir hasta 100 jugadores al mismo tiempo en un entorno diseñado para fomentar la interacción social. La ciudad virtual estará dividida en tres distritos inspirados en barrios de Francia, Argentina e Inglaterra.

"Puedes jugar con 100 personas al mismo tiempo y hay muchos tipos de actividades y minijuegos con diferentes reglas, estilos", explicó a EFE Sam Rivera, productor ejecutivo de FC 27. El objetivo, según el responsable del videojuego, es crear un espacio en el que los usuarios puedan jugar y socializar tanto con amigos como con otros jugadores.

Una ciudad alrededor del fútbol

'The Grounds' permitirá recorrer una ciudad virtual llena de actividad, con jugadores controlados por usuarios reales y personajes generados por el propio videojuego. Además, los aficionados podrán encontrarse con estrellas del fútbol como Kylian Mbappé y Chloe Kelly.

El espacio también contará con torneos, campeonatos y partidos informales en los que los usuarios podrán mejorar las habilidades de sus avatares y modificar elementos como la ropa o el peinado.

La apuesta supone una evolución hacia una experiencia más social, con elementos que recuerdan al fútbol callejero de anteriores entregas de la saga 'FIFA Street' y a determinadas propuestas de videojuegos deportivos como la franquicia 'NBA 2K'.

Cambios importantes en la jugabilidad

EA Sports también ha trabajado en diferentes aspectos de la jugabilidad. Entre las novedades destacan los cambios en los movimientos ofensivos y defensivos, las acciones a balón parado y una inteligencia artificial más avanzada.

Rivera explicó que uno de los principales cambios está relacionado con el movimiento de los futbolistas sin balón, que ahora cuentan con más opciones para atacar los espacios.

En defensa, el sistema apuesta por un mayor control manual, mientras que las animaciones buscan ofrecer movimientos más naturales y respuestas más rápidas.

Una de las novedades está inspirada directamente en Lionel Messi. Según Rivera, el comportamiento del argentino al conducir el balón sirvió como referencia para desarrollar nuevas animaciones.

"Es muy ágil, cuando va conduciendo la pelota lo empujan, parece que se está cayendo pero siempre logra la forma de seguir conduciendo la pelota", explicó el productor.

FUT y modo carrera

EA Sports FC 27 mantiene además el popular modo Ultimate Team (FUT), basado en la creación de plantillas mediante cartas, así como su sistema de micropagos.

El modo carrera también recibe modificaciones, especialmente en el mercado de fichajes. EA Sports ha renovado el sistema de traspasos para hacerlo más dinámico y ofrecer mayores posibilidades a los jugadores que quieran asumir la gestión de un club.

El fútbol femenino continúa teniendo un papel importante dentro del título. EA Sports asegura que uno de sus objetivos en esta edición ha sido equilibrar la experiencia para ofrecer una jugabilidad auténtica y entretenida tanto con equipos masculinos como femeninos.

Con 'The Grounds' como principal reclamo, FC 27 busca dar un nuevo impulso a una franquicia que supera los 325 millones de unidades vendidas desde el lanzamiento de su primera edición en 1993.

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