miércoles 15  de  octubre 2025
Honran a Elvis Crespo con el Premio Billboard Salón de la Fama

Durante los Latin Billboard, Elvis Crespo también tendrá una actuación musical junto a Ebenezer Guerra, Toño Rosario y La Insuperable

El cantante Elvis Crespo.

El cantante Elvis Crespo. 

Cortesía/ Nevarez PR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Elvis Crespo será honrado con el Premio Billboard Salón de la Fama durante los Latin Billboard 2025, galardón que enaltece una carrera artística que va más allá de la interpretación musical y toma en cuenta la increíble influencia como artista global en múltiples campos.

El premio está reservado para aquellos que han logrado reconocimiento por su labor, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas.

La música de Elvis Crespo ha definido y reinventado el merengue por casi tres décadas: Suavemente se convirtió en un fenómeno cultural, encabezando la lista Billboard Hot Latin Songs y batiendo récords como una de las canciones latinas más reproducidas en el mundo.

Dicha pieza sigue vigente en películas, campañas publicitarias internacionales y momentos virales en redes sociales, adoptado por estrellas como Bad Bunny, Karol G, Dua Lipa e incluso leyendas de Hollywood como Anthony Hopkins.

Reacción

"Recibir el Premio Billboard Salón de la Fama es uno de los más grandes honores de mi carrera. Este premio no es solo para mí, es para el merengue, para Puerto Rico y para cada fan que ha bailado y celebrado la vida con mi música. Compartir este momento en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina es algo verdaderamente inolvidable", expresó Elvis Crespo en un comunicado de prensa tras el anuncio hecho por Telemundo y Billboard.

El velada, Elvis Crespo también tendrá una actuación musical en la que estará acompañado por el dominicano Ebenezer Guerra, el merenguero Toño Rosario y la artista urbana dominicana La Insuperable, en una colaboración que promete ser uno de los momentos más memorables de la noche, al fusionar tradición, innovación y la inconfundible energía del merengue.

La premiación se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. y también podrá disfrutarse en la app de Telemundo, Peacock y en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Quienes deseen asistir, pueden adquirir sus boletos en Ticketmaster.

Poeta Herío

Elvis Crespo regresa a la escena musical con el álbum Poeta Herío, marcando un capítulo audaz y profundamente personal en su legendaria carrera.

El álbum ha alcanzado una audiencia masiva en Estados Unidos, América Latina, España y el Caribe, con la fusión de su estilo, ritmos vibrantes y colaboraciones que han unido generaciones de artistas, incluyendo Arcángel, Ebenezer Guerra, El Blachy, Fariana, Ivy Queen, Jerry Rivera, La Insuperable, Luck-Ra, Oscarito, Toño Rosario y Víctor Manuelle.

El intérprete también celebra el regreso al tope de las listas radiales en Norteamérica y República Dominicana con múltiples como Nuestra canción, Luna llena con Ebenezer Guerra, Cora roto con Arcángel y Me mataron con El Blachy.

Actualmente, también disfruta del Bodega Tour 2025: El Barrio Canta, una gira en la que visita de forma sorpresiva emblemáticas bodegas y colmados de diferentes ciudades de Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, celebrando la autenticidad y cultura de la comunidad latina.

