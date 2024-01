El actor Willem Dafoe recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La estrella de Dafoe es la primera entregada en 2024 y la número 2.768 en el prestigioso boulevard que celebra la trayectoria y el aporte de celebridades de la industria del entretenimiento.

Arquette enalteció la trayectoria de Dafoe y en sus palabras reveló cómo es conocido y admirado el intérprete. "Pocas personas saben que llamamos a Willem el Papa de Hollywood. (...) Sólo hay un Willem Dafoe. Willem es una de esas personas que supera tus esperanzas cuando trabajas con él cuando lo conoces", comentó.

Filmografía del actor

Dafoe cuenta con un acervo cinematográfico de más de 100 títulos, en los cuales su versatilidad para encarnar roles le ha llevado a ser tanto bueno o como un villano.

Entre las producciones destacan: Spiderman, La última tentación de Cristo, Platoon, The Florida Project, Shadow of the Vampire, Nightmare Alley, The Grand Budapest Hotel, The Lighthouse, The Northman, Spider-Man: No Way Home, entre otros.

El actor se mostro feliz, agradecido y emocionado por el reconocimiento, y al develarse la estrella se lanzó sobre ella y le dio un beso.

"No puedo dejar de sonreír. Me siento como un verdadero idiota, pero esto es maravilloso", comentó.

La Cámara de Comercio de Hollywood, entidad que se encarga de otorgar el reconocimiento, también declaró el 8 de enero como el día de Willem Dafoe.