El artista colombiano Chabuco regresa con nueva temporada de podcast

El artista conversa —y canta— con Gusi, Juan Pablo Vega o Santiago Cruz, en episodios donde la música se mezcla con relatos personales

Imagen promocional del podcast del artista colombiano Chabuco.

Europa Press

MADRID.- Tras el éxito de su primera temporada grabada en España, Chabuco presenta una nueva edición de su podcast, esta vez desde su tierra natal. 'El Podcast de Chabuco: Temporada Colombia' reúne conversaciones íntimas, espontáneas y musicales con figuras clave de la escena colombiana y latinoamericana. La temporada arranca el próximo jueves 4 de diciembre con una selección de invitados que representan distintas generaciones, estilos y miradas de la música hecha en Colombia

En esta temporada, el artista conversa —y canta— con Gusi, Juan Pablo Vega, Santiago Cruz, Guillermo Vives, José Gaviria y Monsieur Periné, en episodios donde la música se mezcla con relatos personales, reflexiones sobre la industria y momentos íntimos que solo ocurren cuando dos músicos se sientan a hablar sin guion.

Entre los temas que marcan los primeros capítulos, Gusi reflexiona sobre el amor, el mar y el vallenato actual; Juan Pablo Vega habla del origen de su estilo, la búsqueda del éxito y su colaboración con Chabuco; Santiago Cruz comparte aprendizajes del escenario, premios y oficio; y Guillermo Vives recuerda sus raíces, su vínculo con el Caribe y la historia detrás de Gaia Café.

La edición colombiana mantiene el espíritu que definió la primera temporada –un espacio honesto y cercano–, donde la música no es un acompañamiento, sino el corazón de cada conversación.

Sobre la primera temporada

La primera edición, 'El Podcast de Chabuco: Temporada España', marcó el inicio de un formato íntimo y profundamente musical que conectó con miles de oyentes. Grabada entre guitarras, sobremesas y amistad, reunió a artistas como Gerónimo Rauch, Negri Heredia, Muerdo, Zenet y Antonio Carmona, en conversaciones donde el arte, la memoria y las emociones fueron protagonistas. Esta temporada debut dejó claro el sello del proyecto: encuentros honestos, cálidos y llenos de música, donde cada invitado abrió no solo su trayectoria, sino también su corazón.

Sobre Chabuco

Chabuco es una de las voces más singulares y respetadas de la música colombiana, conocido por su capacidad para tender puentes entre el vallenato tradicional, la canción latinoamericana y el sonido contemporáneo. Con una trayectoria que lo ha llevado a escenarios internacionales como Madrid, Buenos Aires y Bogotá, colaboraciones con grandes artistas y proyectos que fusionan raíces y modernidad, Chabuco se ha consolidado como un narrador musical excepcional. Su sensibilidad, su forma de contar historias y su conexión natural con otros músicos hacen de él un anfitrión ideal: cercano, curioso y profundamente musical.

