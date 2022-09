El artista Jiménez Deredia trae "Un puente de luz" a Miami

La exhibición de esta vez impulsa una visión positiva y esperanzadora de Miami y resalta su trabajo único de recuperación de la tradición plástica que revitaliza el viaje del ser humano.

Consiste es una experiencia única para los residentes y visitantes de la ciudad que podrán disfrutar de su creación en la que resaltan sus esferas, inspiradas en el pueblo boruca [indígenas de Costa Rica], donde se funde el cruce cultural, artístico y plástico del viejo con el nuevo mundo, y que este próximo 12 de octubre se podrá contemplar por medio de 14 obras monumentales provenientes de Costa Rica e Italia, donde el artista reside.

“Mi contacto con Miami inició en el año 1990 cuando comencé a hacer mis primeras incursiones en Art Miami. Esta es una ciudad importante para la cultura y para mi trabajo. Sin duda Miami es motivo de inspiración para mí”, dijo el artista a DIARIO LAS AMÉRICAS. Destacó que cinco de sus obras viven de forma permanente y en contacto directo con los estudiantes en los jardines de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por su sigla en inglés), unión que forjó su lazo emotivo con la ciudad.

Sobre la exhibición

Incorporándose a la dinámica de la ciudad y permitiendo que su arte sea parte del tejido urbano de la misma, la muestra Un puente de luz trae a Miami 14 esculturas monumentales, la gran mayoría de ellas fundidas en Pietrasanta, Toscana, Italia, y realizadas en mármol griego.

“Las esculturas serán parte de una un museo abierto en el que la gente podrá entrar en contacto con la obra, de forma gratuita e inclusiva”, destacó el artista sobre lo que denomina ‘museográfica urbana’ que contará con paneles de información durante todo el recorrido, y códigos QR para informar al público acerca de cada pieza, sus dimensiones, la motivación del artista y su fuente de inspiración.

“Queremos dar a la ciudad, además, un mensaje positivo y de esperanza, por eso la exhibición se titula Un puente de luz, porque deseamos que las obras sean eso, y que promuevan un mundo de paz y armonía. Deseamos promover este mensaje a todos, sin distinción, y que permanezca en el tiempo. Por eso la muestra estará abierta al público durante tantos meses. Los organizadores han tenido mucha visión trayendo a la ciudad este mensaje de luz y esperanza”, dijo el artista sobre las piezas que llegarán a Miami en 7 contenedores de 40 pies, y que están inspiradas en el ser humano, su aspecto antropológico, y en el viaje de la vida.

“No existen los límites, existen los problemas, pero cuando los seres humanos nos articulamos con nosotros mismos, podemos superar todos los obstáculos. Creo que cuando uno dice no puedo, está diciendo no quiero. Por eso es tan importante creer en uno mismo, y luchar por nuestros ideales. Si uno lucha, la vida no es ingrata, pero no se puede renunciar a luchar. La riqueza es no tener límites, y esta exposición lleva este mensaje ya que el arte es un instrumento de comunicación”, reflexionó el creador al ser consultado sobre la riqueza de la exposición y su aporte a una ciudad de inmigrantes y exiliados.

“Estamos transitando por el viaje de la vida, que es maravilloso, y las esculturas tratan de narrar ese viaje. La materia se está transformando desde la explosión del Big Bang, y nosotros nos transformamos con esa materia. Pienso que las personas somos polvo de estrellas en transmutación, por tanto, estamos participando de forma activa en un gran proceso cósmico. Cuando tenemos claro eso, podemos articularnos para realizar nuestros sueños”, dijo.

Sobre el artista

Jorge Jiménez Deredia nació el 4 de octubre del año 1954 en Heredia, Costa Rica, y en la actualidad es considerado el artista plástico hispano de mayor éxito y proyección a nivel mundial. Sus piezas a gran escala han recorrido las capitales culturales más importantes alrededor del mundo, a través de monumentales exhibiciones donde siempre busca transmitir un mensaje de paz y esperanza por medio del arte.

Destaca por ser un hijo de la educación pública de su país, quien logró una beca del gobierno de Italia, país donde radica y en el que ha logrado fama mundial conquistando a Europa con sus esferas y obras inspiradas en los indígenas de Costa Rica. En la actualidad, es uno de los artistas plásticos más aclamado, porque consigue plasmar de forma única la visión cósmica precolombina.

Entre los hitos de su carrera es reconocido como primer artista latinoamericano en colocar una de sus obras en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Un puente de luz, la exhibición de Jiménez Deredia en Miami, se presenta desde el próximo 12 de octubre hasta 31 de marzo, en el parque Maurice Ferré.