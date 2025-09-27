sábado 27  de  septiembre 2025
SÉPTIMO ARTE

El cine internacional se da cita en festival de Talavera en octubre

Más de 30 producciones compiten en la XII Edición del Festival Internacional de Cine de Talavera de la Reina-Premios Pávez, a celebrarse del 3 al 11 de octubre

Presentación de los premios de cortometraje en Talavera de la Reina.&nbsp;

Presentación de los premios de cortometraje en Talavera de la Reina. 

Premios Pávez vía Europa Press

TOLEDO. - El próximo viernes 3 de octubre dará comienzo la XII Edición del Festival Internacional de Cine de Talavera de la Reina-Premios Pávez, que hasta el día 11 convertirá a la ciudad en punto de encuentro para la industria cinematográfica nacional e internacional con la presencia de más de 30 equipos de películas y cortometrajes llegados desde distintos lugares de España e Iberoamérica.

La cita cinematográfica ha sido presentada este en el centro cultural El Salvador, en un acto de presentación que ha contado con la asistencia del concejal de Cultura, Enrique Etayo; la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, así como los integrantes de la Junta Directiva del Festival, Beatriz Corrochano y Roberto Cid.

Lee además
Póster promocional del filme Un poeta, del director colombiano Simón Mesa Soto, que se alzó con el premio a la mejor película latinoamericana en el Festival de Cine de San Sebastián. 
FESTIVAL DE CINE

Película colombiana "Un poeta" triunfa en San Sebastián
Ballad of a Small Player está dirigida por el alemán Edward Berger, cuya anterior película, la intriga vaticana Conclave, ya estuvo el año en el festival
FESTIVAL

Colin Farrell presenta "Ballad of a Small Player" en San Sebastián

Durante la presentación, Cogolludo ha querido resaltar como los Premios Pávez van "más allá de un festival de cine al apostar por la defensa de la diversidad y la igualdad a través de proyecciones de autoras, debates y mesas de coloquio feminista o proyecciones LGTBI".

Además, ha querido destacar la sección 'chiquipavez' en la que participan más de 300 escolares de Talavera de la Reina y su comarca".

El festival abrirá con un homenaje a Aurelio de León, con la proyección de un documental sobre su vida y la entrega de La Película de Barro 2025 como reconocimiento a su labor social en la ciudad, según ha informado la organización del festival en nota de prensa.

A lo largo de la semana, el Teatro Victoria acogerá las proyecciones nocturnas y el Rafael Morales las sesiones de tarde, mientras que buena parte de la programación podrá disfrutarse también online, acercando el festival a un público más amplio.

Como en cada edición, el certamen reafirma su compromiso social y cultural con una programación que no rehúye los grandes temas de nuestro tiempo: desde el genocidio de Palestina a la salud mental, el abandono de los mayores, la corrupción política, la violencia machista, la crispación social, las reivindicaciones del colectivo LGTBIAQ+, la especulación inmobiliaria o los retos que plantea la llegada de la inteligencia artificial.

Todo ello sin olvidar la importancia del humor, con espacio también para la comedia y el entretenimiento.

Entre las proyecciones más esperadas de este año se encuentra el corto que presentará Vanesa Romero el sábado 4, así como dos sesiones especiales: la película Sorda, ópera prima de Eva Libertad, en colaboración con el Cineclub Mariana; y el preestreno de Homo Plastic, el último documental de Julio Pérez del Campo, quien asistira a la proyección para presentar la película y participar en un coloquio posterior junto con el investigador Juan Luis Arsuaga, así como también con Nacho Timón Toledano en representación de la asociación Verdébora, y Marcos Vázquez como integrante de Esparvel.

Junto a estas proyecciones, el festival sale también a la calle con actividades pensadas para disfrutar en comunidad: un encuentro gastronómico con tapas latinoamericanas en la Terraza El Salvador tras la sesión de cine iberoamericano del sábado y, el domingo, un encuentro de artistas en el mismo espacio para compartir una paella y reflexionar sobre el estado actual del arte.

El festival mantiene además su apuesta por la educación y la alfabetización audiovisual.

Más de 3.000 escolares de 22 centros educativos, tres de ellos de la comarca, participarán en sesiones matinales en el Teatro Victoria con cortometrajes y cine acompañado de música en directo gracias a Quinteto Cinema.

Además, el festival acogerá la II edición del Campus Cinéfilo, que acercará a estudiantes de Bachillerato y FP a profesionales en activo a través de conferencias sobre documental, animación e historia del cine.

Como reflejo de su compromiso social, el festival donará un tercio de la recaudación de las entradas a asociaciones locales.

La gran cita final tendrá lugar el sábado 11 de octubre con la gala de clausura en el Teatro Victoria, en la que se entregarán los premios oficiales y el Pávez Honorífico a Blanca Portillo, en reconocimiento a su trayectoria y a la calidez humana que ha demostrado a lo largo de su carrera.

La ceremonia contará con las actuaciones de Alma y Lova Lois.

Los Jurados del festival El jurado oficial del festival, encargado de otorgar los premios de la Sección Oficial, estará compuesto por los actores Lander Otaola, Emilio Buale y Jorge Suquet; por las actrices María Botto, Paula Usero y Raquel Guerrero; por la guionista y directora Anna R. Costa; y por la creadora de contenido, Meriidiano.

El jurado iberoamericano estará formado por Sergio García Locatelli, Natalia Solórzano y Gisela Cuevas, y el jurado local por Lola Morán, Ismael Heras, Myriam Molina y Javier Carrión.

La XII edición del festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Toledo, así como con el patrocinio oficial de Allianz y la colaboración de Ática Redex y CMM.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Fundación de Karol G anuncia becas para madres adolescentes

Madelaine Petsch de víctima a vengadora en "The Strangers: Chapter 2"

Funeral de Claudia Cardinale, ícono del cine, será el 30 de septiembre en París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade.
ARCAS PÚBLICAS

Miami-Dade: En tiempos de bolsillos apretados, tamaño del gobierno condal crece

La exjueza villaclareña Melody González Pedraza. 
DECISIÓN

EEUU deporta a Melody González Pedraza, exjueza aliada del régimen cubano

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025. video
MEDIDAS

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

El presidente colombiano Gustavo Petro.
TENSIONES

EEUU revoca visa a Gutavo Petro por incitar a la violencia en Nueva York

El presidente colombiano Gustavo Petro.
POLÍTICA

Petro insiste en una constituyente pero se contradice y niega grandes modificaciones

Te puede interesar

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Por REYES UREÑA
El presidente Donald J. Trump junto a la viuda de Charlie Kirk en la ceremonia de homenaje al líder conservador asesinado.  video
CONNOTACIÓN

Homenaje a Kirk: Un grito de guerra por la reconciliación final

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
ENTREVISTAS

"Bondades" capitalistas para los oligarcas del régimen

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Cartel de los Soles opera para desestabilizar a EEUU y Latinoamérica

El congresista Mario Díaz-Balart
DICTADURA

Mario Díaz-Balart pide al Tesoro investigar a músicos por posibles violaciones de sanciones a Cuba