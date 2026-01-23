viernes 23  de  enero 2026
El diseñador Willy Chavarria presenta su moda chicana en París

El diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, conocido por sus propuestas chicanas, muestra este viernes su nueva colección en París

El diseñador Willy Chavarria despide su desfile en París.&nbsp;

AFP

PARÍS.- El diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, conocido por sus propuestas chicanas, mostrará este viernes su nueva colección en París, en lo que podría convertirse en uno de los desfiles más políticos de esta Semana de la Moda.

Chavarria, abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual, ya dio de que hablar en su presentación parisina en junio, cuando salieron varios hombres tatuados vestidos de blanco arrodillados, una imagen que recordaba a las cárceles en El Salvador.

En su anterior visita a la capital francesa, el creador hizo cantar al colombiano J Balvin en medio de una iglesia, donde también resonó el discurso proLGTBQ de una obispa estadounidense.

Para su tercer desfile en París este viernes, titulado "Eterno", según difundió en las redes sociales, Chavarria podría lanzar otro mensaje político, en momentos en que la policía migratoria de Estados Unidos está en el ojo del huracán por sus redadas masivas y la muerte de una mujer en Mineápolis.

Su vestuario es una mezcla de cultura chicana y streetwear. También se inspira de los pachucos, una subcultura urbana de los años 1940 en el sur de California que reivindicaba sus orígenes mexicanos a través de la ropa, con trajes de chaqueta muy elegantes y sombrero de ala ancha.

A Chavarria, nacido en 1967 en California, con orígenes irlandeses y mexicanos, le gusta reivindicar la mezcla de culturas, especialmente en Estados Unidos.

"Me encanta tanto que incluso mi sastrería refleja la influencia chicana, lo cual considero un hermoso resultado de la convergencia de la cultura, el arte, la música y la moda mexico-estadounidense", dijo recientemente a Vogue Chavarria, reconocido en dos ocasiones como mejor diseñador de ropa masculina de Estados Unidos.

El estilista, sin embargo, estuvo en el centro de una polémica en agosto tras el lanzamiento de unas sandalias en colaboración con Adidas, el modelo "Oaxaca Slip-On", cuyo diseño original fue reivindicado por el estado mexicano de Oaxaca.

Tras las críticas de las autoridades mexicanas, el creador y la firma alemana pidieron disculpas por haber utilizado estos diseños.

FUENTE: AFP

