El Louvre permanece cerrado este lunes por huelga del personal

El museo casi siempre pudo abrir parcialmente, sobre todo el recorrido de obras maestras, que incluye la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

AFP/Thibaud Moritz

AFP/Thibaud Moritz

PARÍS.- El Louvre permanece cerrado este lunes 12 de enero debido a la huelga de sus trabajadores, movilizados desde mediados de diciembre para protestar por sus condiciones de trabajo en el museo más visitado del mundo, así lo informó AFP.

El personal votó en una reunión asamblearia prolongar el paro, debido a los pocos avances en las negociaciones con la dirección del Louvre, indicaron los sindicatos CFDT y CGT.

El museo, que recibió nueve millones de visitantes el año pasado, no está en condiciones de abrir sus puertas, dijo una portavoz del establecimiento, y permanecerá totalmente cerrado este lunes.

Durante la movilización, iniciada el 15 de diciembre, el museo casi siempre pudo abrir parcialmente, sobre todo el recorrido de obras maestras, que incluye la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.

Causas

Los trabajadores protestan contra la falta de personal, especialmente en la vigilancia de las salas, y contra el aumento de las tarifas para los turistas no europeos, una medida que entra en vigor el 14 de enero.

El museo está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, cuando cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas valoradas en más de 100 millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

FUENTE: AFP

