lunes 8  de  diciembre 2025
CONTROVERSIA

Sindicatos del Louvre convocan huelga para exigir mejores condiciones laborales

El museo más visitado del mundo sigue en el ojo del huracán tras el espectacular robo de octubre, en el que cuatro hombres se llevaron varias joyas de la Corona

Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025. &nbsp;

Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.

 

AFP/Dimitar Dilkoff

PARÍS.- Tres sindicatos del museo del Louvre, en París, convocaron a una huelga prorrogable a partir del 15 de diciembre para protestar contra lo que llaman condiciones de trabajo deterioradas y recursos insuficientes, así lo anunciaron recientemente. El llamado a la huelga del personal fue convocado por los sindicatos CGT, Sud y CFDT.

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

Lee además
Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
ARTES VISUALES

Fuga de agua en el museo del Louvre daña centenares de documentos
Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
ARTES VISUALES

Presidenta del Louvre asegura que galería Apolo no era punto a vigilar por seguridad

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace dos semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

Razones de descontento

La huelga votada por unanimidad en una asamblea general, con unas 200 personas, el lunes por la mañana en el auditorio del Louvre, precisó la CGT.

"Cada día, los espacios museográficos permanecen cerrados mucho más allá de lo previsto en el plan de apertura garantizada debido a la falta de personal suficiente, así como a fallos técnicos y al deterioro del edificio. El público sólo tiene un acceso limitado a las obras y se encuentra obstaculizado en sus desplazamientos", aseguran los sindicatos en una carta dirigida a la ministra de Cultura, Rachida Dati.

También advierten que visitar el icónico museo se ha convertido en una verdadera "pista de obstáculos".

El robo de las joyas, que tuvo lugar un domingo por la mañana después de que los ladrones accedieran al balcón con un montacargas, puso en evidencia los problemas de seguridad del museo.

La dirección de la pinacoteca ha asegurado en varias ocasiones que es consciente de estas carencias y de la necesaria modernización del centro.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Kate Winslet crítica moda de medicamentos para adelgazar en Hollywood

Mariah Carey vuelve a la cima con "All I Want for Christmas Is You"

Madre de Sean "Diddy" Combs rechaza afirmaciones en documental de Netflix

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Foto de referencia, la policía acordona la escena de un crimen durante la investigación.
SUCESO

Confirman la identidad de un matrimonio fallecido en un tiroteo al suroeste de Miami-Dade

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Te puede interesar

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Por Daniel Castropé
La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

José Manuel Carvajal, reconocido popularmente como El Taiger.
JUICIO

Avanza proceso judicial contra acusado del homicidio del El Taiger

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Viñedos en California, un estado gobernado por el radicalismo de izquierda que ha destruido la agricultura y las empresas con sus nefastas políticas económicas.
RESPALDO/ AGRICULTURA

Trump anuncia paquete de ayuda de $12.000 millones para agricultores estadounidenses