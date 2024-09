El Mes de la Herencia Hispana se hace sentir con ideas de entretenimiento turístico en Orlando

(Foto Cortesía Promenade at Sunset Walk)

Imagina un paseo colorido, bordeado de palmeras, autos antiguos de colección, con lugares que ofrecen deliciosos cocteles, golosinas, cafecito y hasta gastronomía de primera línea, música en vivo, jardines donde juegan los niños y atracciones para los más audaces; sillas y espacios para disfrutar de la tarde, mientras transcurre una clase de baile… No, no es la letra de una canción de Jimmy Buffett, sino un bulevar en Orlando, donde se viven vacaciones perpetuas. Se trata del Promenade at Sunset Walk, una zona ubicada en el centro del estado de Florida y que acoge, entre otros lugares el emblemático restaurante Estefan Kitchen.