El príncipe Harry está triste por dejar la familia real

El periodista de 54 años, que conoce a la pareja bien, hizo la confesión durante el programa Love Your Weekend de ITV, reseñó el blogguero de espectáculos, Pérez Hilton.

Príncipe Harry.jpeg En esta foto de archivo del jueves 16 de enero de 2020, el príncipe Harry de Gran Bretaña llega a los jardines del Palacio de Buckingham en Londres. AP/Kirsty Wigglesworth, Archivo

Durante la entrevista, contó detalles de la mudanza de la pareja y su hijo Archie a Santa Bárbara, y cómo las cosas han cambiado para el príncipe Harry.

“Creo que se sienten mejor (desde que se mudaron a California), sí. ... Entonces, ¿son infelices? No, considero que están contentos. Están bastante emocionados por las cosas que están haciendo. (Pero) pienso que está desconsolado por la situación con su familia. No es necesario tener conocimientos para saber eso, pero es cierto ", consideró Bradby.

La tristeza del exintegrante de la monarquía británica, de 36 años, estaría relacionada con su ruptura con la familia real.

Aún así, Bradby cree que Harry y Meghan, de 39 años, todavía disfrutan de su nueva vida en la costa oeste de Estados Unidos.

“La situación con la familia claramente no es la ideal y ha sido un año muy difícil para todos. ¿Pero están infelices ahí fuera? No, no creo que sea así. Pienso que en realidad son bastante felices, pero considero que luchan con su posición en la vida. Todos lo hacen. William también. No creo que le resulte fácil. Todo ha sido increíblemente doloroso, eso es obvio para todos. Es doloroso en todos los sentidos, doloroso para todos, difícil de manejar. Efectivamente, acaban de decidir dejar por completo a la familia real. Eso nunca se ha hecho. ... Nunca se ha hecho de forma voluntaria antes y nadie todavía tiene claro cómo va a funcionar ", agregó Bradby.

A pesar de que ha pasado algún tiempo desde que la pareja se mudó, no es de extrañar que el dolor aún no haya terminado.