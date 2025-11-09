domingo 9  de  noviembre 2025
REALEZA BRITÁNICA

El príncipe Jorge asiste a velada en honor a los caídos en combate

El príncipe Jorge, de 12 años, asistió por primera vez a un homenaje a los soldados caídos, acompañado por su madre, Catalina, y otros miembros de la realeza

La princesa de Gales, Catalina, asiste a la ceremonia en honor a los soldados caídos en combate. 

AFP/ ALASTAIR GRANT

LONDRES.- El príncipe británico Jorge, de 12 años, asistió por primera vez a un homenaje a los soldados caídos en combate, acompañado por su madre, Catalina, su abuelo, el rey Carlos III, y la reina Camila.

El público en el Royal Albert Hall de Londres se puso de pie mientras una banda de música comenzaba a tocar a la llegada de la familia real, que se sentó en su palco en la famosa sala de conciertos.

El heredero de la corona británica, el príncipe Guillermo, que acababa de regresar de la conferencia climática COP30 en Brasil, no estuvo presente.

Jorge, su hijo mayor y segundo en la línea de sucesión al trono, estuvo en la ceremonia sentado junto a su madre Catalina. El acto fue organizado por la Royal British Legion, una asociación dedicada a apoyar a los excombatientes y sus familias.

Durante el evento se realizaron lecturas, oraciones, proyecciones de videos y actuaciones musicales. También asistieron el primer ministro Keir Starmer y su esposa Victoria.

Este año, el acto conmemoró el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y el 25º aniversario del fin de la prohibición de que las personas LGBTQ+ sirvieran en las fuerzas armadas británicas.

La familia real también tiene previsto reunirse el domingo para el tradicional día de recuerdo de los soldados caídos en las guerras, el "Remembrance Sunday".

FUENTE: AFP

