Madre de Benny Blanco se atrinchera en su baño durante robo

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025

MIAMI.- La madre del productor musical Benny Blanco, Sandra Levin, estuvo involucrada en un aterrador robo en su casa de Studio City, California, esta semana, lo que la obligó a atrincherarse en un baño durante el allanamiento, según informó la policía.

El robo ocurrió cuando tres hombres irrumpieron en su casa mientras ella estaba sola, informó el medio ABC7. Supuestamente, los hombres entraron rompiendo una puerta corrediza de vidrio.

Cuando Levin escuchó el ruido, corrió escaleras arriba, se encerró en un baño y llamó al 911 para pedir ayuda, según el medio, citando al Departamento de Policía de Los Ángeles.

Si bien la víctima no fue identificada por su nombre, los vecinos y los registros de la propiedad confirmaron que se trataba de la casa de Levin. Supuestamente, ella declaró a la policía que, durante el robo, los sospechosos supuestamente habían derribado la puerta del baño a patadas.

Cuando llegó la policía, los sospechosos ya habían abandonado la casa, por lo que siguen prófugos.

La policía informó que la suegra de Selena Gómez resultó ilesa en el incidente, aunque varias habitaciones de su casa fueron saqueadas y se robaron bienes no especificados.

Relación

A lo largo de los años, Blanco ha sido sincero sobre la cercana relación con su madre. En una entrevista People, indicó que la considera su mejor amiga.

"Todos los domingos vamos al mercado. Le preparo el almuerzo, nadamos y charlamos. Me envía cosas y me pregunta: '¿Crees que es verdad?'. Y yo le respondo: 'Ni siquiera sé quiénes son estas dos personas de las que estamos hablando'", bromeó.

Levin también ha apoyado mucho la relación de Blanco con su nueva esposa, Selena Gomez, con quien se casó en septiembre. La madre de Blanco es tan fan de Gómez, asegura la revista, que lleva un recuerdo especial de la pareja colgado del cuello.