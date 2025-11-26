miércoles 26  de  noviembre 2025
CELEBRIDADES

Madre de Benny Blanco se atrinchera en su baño durante robo

Si bien la madre del productor no fue identificada por su nombre, los vecinos y registros de la propiedad confirmaron que se trataba de su casa

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025

AFP/ Frederic J. Brown
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La madre del productor musical Benny Blanco, Sandra Levin, estuvo involucrada en un aterrador robo en su casa de Studio City, California, esta semana, lo que la obligó a atrincherarse en un baño durante el allanamiento, según informó la policía.

El robo ocurrió cuando tres hombres irrumpieron en su casa mientras ella estaba sola, informó el medio ABC7. Supuestamente, los hombres entraron rompiendo una puerta corrediza de vidrio.

Lee además
Hakyung Lee mira hacia abajo durante su sentencia a cadena perpetua por el asesinato de sus dos hijos, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de maletas en un almacén, en el Tribunal Superior de Auckland, Auckland, Nueva Zelanda, el 26 de noviembre de 2025. Una madre que asesinó a sus dos hijos y los metió en maletas guardadas en un almacén fue condenada el 26 de noviembre a cadena perpetua en Nueva Zelanda. Hakyung Lee, ciudadana neozelandesa originaria de Corea del Sur, fue declarada culpable a principios de este año del asesinato de sus hijos en un crimen espantoso conocido como los asesinatos de las maletas del país. El juez del Tribunal Superior Geoffrey Venning condenó a Lee a cadena perpetua con un mínimo de 17 años sin libertad condicional, alegando que había asesinado a niños particularmente vulnerables.
JUICIO

Sentencian a cadena perpetua a mujer de Nueva Zelanda que mató a sus hijos y los ocultó en maletas
Grisel Pérez, acusada de agresión agravada con arma de fuego, tras el altercado familiar.
TRAS LAS REJAS

Madre en custodia tras disparar a su hijo con arma de fuego en Hialeah Garden

Cuando Levin escuchó el ruido, corrió escaleras arriba, se encerró en un baño y llamó al 911 para pedir ayuda, según el medio, citando al Departamento de Policía de Los Ángeles.

Si bien la víctima no fue identificada por su nombre, los vecinos y los registros de la propiedad confirmaron que se trataba de la casa de Levin. Supuestamente, ella declaró a la policía que, durante el robo, los sospechosos supuestamente habían derribado la puerta del baño a patadas.

Cuando llegó la policía, los sospechosos ya habían abandonado la casa, por lo que siguen prófugos.

La policía informó que la suegra de Selena Gómez resultó ilesa en el incidente, aunque varias habitaciones de su casa fueron saqueadas y se robaron bienes no especificados.

Relación

A lo largo de los años, Blanco ha sido sincero sobre la cercana relación con su madre. En una entrevista People, indicó que la considera su mejor amiga.

"Todos los domingos vamos al mercado. Le preparo el almuerzo, nadamos y charlamos. Me envía cosas y me pregunta: '¿Crees que es verdad?'. Y yo le respondo: 'Ni siquiera sé quiénes son estas dos personas de las que estamos hablando'", bromeó.

Levin también ha apoyado mucho la relación de Blanco con su nueva esposa, Selena Gomez, con quien se casó en septiembre. La madre de Blanco es tan fan de Gómez, asegura la revista, que lleva un recuerdo especial de la pareja colgado del cuello.

Temas
Te puede interesar

Informe de 2018 advirtió riesgo de robo al Louvre a través del balcón

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, denuncia campaña de "violencia" en su contra

Disney continúa lucha contra los prejuicios en "Zootopia 2"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Phillip Andrew Ortiz, de 38 años. 
AGRESION

Detienen a abogado de Miami por agredir a pasajero a bordo de un crucero

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
OPINIÓN

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Te puede interesar

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.
PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO

Nuevo récord: turismo en Florida genera $133 mil millones en 2024 y ahorra $2.000 por hogar

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.   video
TRAGEDIA

Al menos 13 muertos en el incendio de un complejo residencial de Hong Kong

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

El secretario del Tesoro Scott Bessent dialoga con el presidente Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Departamento del Tesoro: Trump podría anunciar en breve a sucesor de Jerome Powell