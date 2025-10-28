Elena Rose estrena álbum debut "Bendito Verano"

La cantautora de origen venezolano Elena Rose posa en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022.

MIAMI.- La carrera de Elena Rose continúa floreciendo. La cantautora venezolana presenta al público su primer proyecto discográfico de larga duración, titulado Bendito Verano . Inspirado en su estación favorita del año, se trata de un álbum debut marcado por fusiones de música pop, afrobeat y ritmos tropicales.

"El verano es mi época favorita. Es lo que asocio con la brisa, los atardeceres y recargar. Es por eso que utilicé elementos relacionados con esa temporada, que siento que realmente encajaban con las vibras del álbum", explicó la artista en una entrevista con Hypebeast Latinoamérica.

Luego de haberse hecho una carrera componiendo éxitos para nombres de la industria como Daddy Yankee y Selena Gómez, y colaborar con Cazzu, Greeicy, entre otros, Elena Rose asegura que estaba lista para mostrar su lado más real.

"Hacer este álbum fue casi como tocar el cielo para mí. Un proceso donde puse tantas partes de mí… de mi corazón, de mi alma. Busqué la mejor versión de mí para darle forma y comunicar mi mensaje de amor, y seguir expandiéndolo en mí y a todos ustedes", contó la venezolana en Instagram.

La publicación muestra un carrete de fotografías de la cantante estrenando un nuevo tatuaje, dos impresionantes alas de ángel que se extienden en su espalda. "Con este álbum, se abrieron mis alas", reza el escrito.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elena Rose (@elenarose)

Destacó que el trabajo había tomado 72 horas, y que estas alas representaban la persona que es y quien desea ser.

Bendito Verano está compuesto por 12 temas entre los que destacan colaboraciones con Beto Montenegro, Justin Quiles, Young Miko y Eladio Carrión.

"Como una declaración contundente de libertad, conexión y propósito que la artista atraviesa actualmente en su carrera, el álbum invita a los escuchas a dar un paso más allá de lo banal, a entender que la fe rompe barreras y que todo tiene un propósito de vida", reseñó la revista Rolling Stone en español.

Carrera en ascenso

Actualmente, Elena Rose se encuentra en el punto más alto de su carrera como solista, evidenciado por sus cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2025.

Sus nominaciones incluyen las categorías principales Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo por su EP En las nubes – con mis panas. Además, compite por Canción del Año ("Palmeras en el jardín" de Alejandro Sanz) y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina ("Orión" junto a Boza).

Como reconocimiento a su impacto, Elena Rose será una de las artistas destacadas en presentarse en la ceremonia de premiación que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.