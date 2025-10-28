martes 28  de  octubre 2025
MÚSICA

Elena Rose estrena álbum debut "Bendito Verano"

El álbum está compuesto por 12 temas entre los que destacan colaboraciones con Beto Montenegro, Justin Quiles, Young Miko y Eladio Carrión

La cantautora de origen venezolano Elena Rose posa en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022.

La cantautora de origen venezolano Elena Rose posa en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022.

AFP/Iglesia de Ronda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La carrera de Elena Rose continúa floreciendo. La cantautora venezolana presenta al público su primer proyecto discográfico de larga duración, titulado Bendito Verano. Inspirado en su estación favorita del año, se trata de un álbum debut marcado por fusiones de música pop, afrobeat y ritmos tropicales.

"El verano es mi época favorita. Es lo que asocio con la brisa, los atardeceres y recargar. Es por eso que utilicé elementos relacionados con esa temporada, que siento que realmente encajaban con las vibras del álbum", explicó la artista en una entrevista con Hypebeast Latinoamérica.

Lee además
El príncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
CONTROVERSIA

Príncipe Andrés exige dos propiedades a cambio de abandonar residencia real
Captura de pantalla de la cantante mexicana Dulce María en la revista Marie Claire
FAMOSOS

Dulce María anuncia que será madre por segunda vez

Luego de haberse hecho una carrera componiendo éxitos para nombres de la industria como Daddy Yankee y Selena Gómez, y colaborar con Cazzu, Greeicy, entre otros, Elena Rose asegura que estaba lista para mostrar su lado más real.

"Hacer este álbum fue casi como tocar el cielo para mí. Un proceso donde puse tantas partes de mí… de mi corazón, de mi alma. Busqué la mejor versión de mí para darle forma y comunicar mi mensaje de amor, y seguir expandiéndolo en mí y a todos ustedes", contó la venezolana en Instagram.

La publicación muestra un carrete de fotografías de la cantante estrenando un nuevo tatuaje, dos impresionantes alas de ángel que se extienden en su espalda. "Con este álbum, se abrieron mis alas", reza el escrito.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Elena Rose (@elenarose)

Destacó que el trabajo había tomado 72 horas, y que estas alas representaban la persona que es y quien desea ser.

Bendito Verano está compuesto por 12 temas entre los que destacan colaboraciones con Beto Montenegro, Justin Quiles, Young Miko y Eladio Carrión.

"Como una declaración contundente de libertad, conexión y propósito que la artista atraviesa actualmente en su carrera, el álbum invita a los escuchas a dar un paso más allá de lo banal, a entender que la fe rompe barreras y que todo tiene un propósito de vida", reseñó la revista Rolling Stone en español.

Carrera en ascenso

Actualmente, Elena Rose se encuentra en el punto más alto de su carrera como solista, evidenciado por sus cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2025.

Sus nominaciones incluyen las categorías principales Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo por su EP En las nubes – con mis panas. Además, compite por Canción del Año ("Palmeras en el jardín" de Alejandro Sanz) y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina ("Orión" junto a Boza).

Como reconocimiento a su impacto, Elena Rose será una de las artistas destacadas en presentarse en la ceremonia de premiación que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

Temas
Te puede interesar

Sydney Sweeney responde a rumores de noviazgo con Glen Powell

Sean "Diddy" Combs sale en libertad en mayo de 2028

Documental de Paul McCartney llega a Amazon en 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al abordar su avión para partir tras su visita a Vietnam en el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanói el 27 de mayo de 2025.
FRANCIA

Comienza el juicio por "ciberacoso" a la esposa de Emmanuel Macron

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
EEUU/ CIERRE

El mayor sindicato de empleados federales exige a los demócratas el cese del secuestro presupuestario

Te puede interesar

Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de octubre de 2025, antes de la llegada del huracán Melissa.
TEMPORADA DE HURACANES

El huracán Melissa llega a Jamaica en categoría 5 y pone a Cuba en alerta máxima
Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

El alcalde Steven Meiner junto a los miembros de la Comisión de Miami Beach y la administración de la ciudad. 
TUS IMPUESTOS

Propuesta de reembolso de $11 millones en Miami Beach a propietarios desata cuestionamiento de comisionado

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
CONTROVERSIA

Sean "Diddy" Combs sale en libertad en mayo de 2028

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU