viernes 24  de  octubre 2025
CINE

Elizabeth Olsen solo actuará en películas con estreno garantizado en cines

La actriz que no tiene problema con actuar en películas independientes que vaya directamente streaming, pero prefiere contar con un estreno tradicional

La actriz estadounidense Elizabeth Olsen asiste al estreno mundial de Eternity en el Roy Thompson durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en Toronto, Ontario, Canadá, el 7 de septiembre de 2025.

La actriz estadounidense Elizabeth Olsen asiste al estreno mundial de "Eternity" en el Roy Thompson durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en Toronto, Ontario, Canadá, el 7 de septiembre de 2025.

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Elizabeth Olsen toma una postura firme en el debate entre los estrenos en cine y los lanzamientos directos a streaming. En una nueva entrevista para la portada de la revista InStyle, la actriz estadounidense declaró que ya no será parte de películas de Hollywood que no tengan garantizado su estreno en la pantalla grande.

Aseguró que no tiene problema con actuar en una película independiente que se venda directamente a una plataforma de streaming, pero que su preferencia siempre será contar con un lanzamiento tradicional.

Lee además
Olga Tañón en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina. 
EN VIDEO

Olga Tañón, Elvis Crespo, Karina y Aleska Génesis en los Latin Billboard 2025
Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

"No quiero hacer algo donde el streaming sea el fin del trato (...) Creo que es importante que la gente se reúna como comunidad, que vea a otras personas, que esté junta en un espacio. Por eso me gustan los deportes. Creo que es muy poderoso que la gente se reúna por algo que le apasiona. Ya ni siquiera hacemos audiciones en persona", explicó.

Desde su última aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), donde interpretó el papel de la Bruja Escarlata, Olsen se ha enfocado exclusivamente en películas independientes como His Three Daughters (2023) y The Assessment (2024).

De estas dos cintas, solo la primera contó con el respaldo de una plataforma de streaming (en este caso, Netflix), pero se estrenó en cines seleccionados, lo que le permitió ser candidata en la temporada de premios.

Marvel en el cine

A pesar de ser una favorita del ámbito independiente, desde su debut en el MCU en 2014, la actriz cuenta con una amplia experiencia en reunir a millones de personas en una sala de cine.

"Hacer esas películas es divertido. Es disparatado. Es ridículo. Somos adultos como niños en un parque. Estamos volando. Disparamos cosas que se nos escapan de las manos. Y es un personaje al que he vuelto muchísimas veces después de más de 10 años. Es bueno dejarla atrás, pero luego la extraño y la quiero de vuelta. Me encantaría volver a estar en su lugar", reveló a InStyle.

Destacó también que una de las ventajas de colaborar con Marvel es tener un trabajo estable, algo que es difícil de encontrar en Hollywood.

"Quienes hacen los efectos visuales son artistas… El alma, el espíritu, el corazón se sienten plenos al hacerlo. Significa mucho. Me importa que la actuación sea excelente; a todos nos importa", aseguró.

Su próximo largometraje es la comedia romántica de A24 Eternity, que llegará al cine en noviembre.

Temas
Te puede interesar

Estos son los finalistas de los Latin Billboard 2025

Premios Platino presenta 12 categorías

Familia Real de España asiste a concierto con motivo de los Premios Princesa de Asturias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania