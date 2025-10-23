Elizabeth Olsen solo actuará en películas con estreno garantizado en cines

La actriz estadounidense Elizabeth Olsen asiste al estreno mundial de "Eternity" en el Roy Thompson durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en Toronto, Ontario, Canadá, el 7 de septiembre de 2025.

MIAMI.- Elizabeth Olsen toma una postura firme en el debate entre los estrenos en cine y los lanzamientos directos a streaming . En una nueva entrevista para la portada de la revista InStyle, la actriz estadounidense declaró que ya no será parte de películas de Hollywood que no tengan garantizado su estreno en la pantalla grande.

Aseguró que no tiene problema con actuar en una película independiente que se venda directamente a una plataforma de streaming, pero que su preferencia siempre será contar con un lanzamiento tradicional.

"No quiero hacer algo donde el streaming sea el fin del trato (...) Creo que es importante que la gente se reúna como comunidad, que vea a otras personas, que esté junta en un espacio. Por eso me gustan los deportes. Creo que es muy poderoso que la gente se reúna por algo que le apasiona. Ya ni siquiera hacemos audiciones en persona", explicó.

Desde su última aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), donde interpretó el papel de la Bruja Escarlata, Olsen se ha enfocado exclusivamente en películas independientes como His Three Daughters (2023) y The Assessment (2024).

De estas dos cintas, solo la primera contó con el respaldo de una plataforma de streaming (en este caso, Netflix), pero se estrenó en cines seleccionados, lo que le permitió ser candidata en la temporada de premios.

Marvel en el cine

A pesar de ser una favorita del ámbito independiente, desde su debut en el MCU en 2014, la actriz cuenta con una amplia experiencia en reunir a millones de personas en una sala de cine.

"Hacer esas películas es divertido. Es disparatado. Es ridículo. Somos adultos como niños en un parque. Estamos volando. Disparamos cosas que se nos escapan de las manos. Y es un personaje al que he vuelto muchísimas veces después de más de 10 años. Es bueno dejarla atrás, pero luego la extraño y la quiero de vuelta. Me encantaría volver a estar en su lugar", reveló a InStyle.

Destacó también que una de las ventajas de colaborar con Marvel es tener un trabajo estable, algo que es difícil de encontrar en Hollywood.

"Quienes hacen los efectos visuales son artistas… El alma, el espíritu, el corazón se sienten plenos al hacerlo. Significa mucho. Me importa que la actuación sea excelente; a todos nos importa", aseguró.

Su próximo largometraje es la comedia romántica de A24 Eternity, que llegará al cine en noviembre.