Fanny Lu y Bacilos estrenan videoclip de "Una Vida Bien Vivida"

MIAMI.- Fanny Lu presentó el esperado video del sencillo Una Vida Bien Vivida, tema que además da título a su más reciente álbum de estudio. En esta ocasión, la artista une su talento al grupo Bacilos, con quienes comparte una complicidad genuina a lo largo de más de 20 años de amistad y trayectoria en la música.

El video fue grabado en Miami con un estilo creativo y divertido, utilizando tecnología de green screen que permitió jugar con escenarios dinámicos y llenos de color. El resultado refleja la energía positiva y la química natural entre Fanny Lu y Bacilos, transmitiendo alegría y frescura en cada toma.

Una Vida Bien Vivida, compuesta por Fanny Lu junto a José Gaviria y Jorge Villamizar, celebra la vida y rinde homenaje a esos amores que nos hicieron llorar y que hoy reconocemos como grandes maestros. La canción es un homenaje a esas historias que nos transforman, que nos muestran la vulnerabilidad, pero también la fortaleza que nace después de atravesar momentos difíciles.

El tema invita a reconocer que lo sufrido también tiene un sentido y que, finalmente, esos capítulos son los que nos enseñan las lecciones más profundas.

Experiencia inolvidable

Sobre este lanzamiento, Fanny Lu expresó: “Me divertí muchísimo grabando este video. Es una canción que me encanta porque habla de lo que realmente importa: esos recuerdos que incluso con lágrimas nos enseñaron y nos hicieron más fuertes, los que se quedan para siempre en el corazón. Volver a juntarme con Bacilos, a quienes quiero y admiro tanto desde hace tantos años, ha sido muy especial. La complicidad que tenemos hizo de esta experiencia algo inolvidable".

Por su parte, Villamizar destacó el talento de la intérprete colombiana. “Fanny es una gran compañera de viaje, una amiga y colega. Cuando me invitó a colaborar en su nuevo disco, lo hice con mucho gusto. Además, con la participación de mi viejo amigo José Gaviria, creamos una canción muy alegre y positiva que refleja lo bien que la pasamos escribiendo. Al cantarla, inevitablemente recordé mis propios amores, esos que me marcaron y que también me enseñaron. Nos divertimos mucho trayendo esos recuerdos a la música".

Mientras que Andre expuso la admiración que siente hacia la artista. "Hemos compartido escenarios en el pasado, lo que fue muy divertido y realmente es un honor poder hacer parte del proyecto".