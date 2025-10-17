viernes 17  de  octubre 2025
Emilio Estefan celebra ingreso al Salón de la Fama de HACR

La Hispanic Association of Corporate Responsibility (HACR) lo incorporó al salón de la fama en reconocimiento a su impacto y compromiso con la comunidad hispana

El productor musical Emilio Estefan.&nbsp;

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El legendario músico, productor y empresario cubano Emilio Estefan recibió otro gran honor en su amplia trayectoria. Esta vez, la distinción viene por parte de la Hispanic Association of Corporate Responsibility (HACR), quien lo incorporó a su salón de la fama en reconocimiento a su impacto y compromiso con la comunidad hispana.

Este homenaje se les hace a los líderes más influyentes en Estados Unidos.

Captura de pantalla Emilio Estefan
El legendario músico, productor y empresario Emilio Estefan es incorporado al salón de la fama de la Hispanic Association of Corporate Responsibility (HACR)

"Emilio Estefan es más que un ícono musical, es un visiónario que ayudó a traer los sonidos, el alma y el espíritu de la música latina a la palestra mundial. Ha dedicado su carrera a moldear los gustos de una generación entera, junto a su esposa, la inconparable Gloria Estefan", lo elogió el maestro de ceremonias.

Al terminar la introducción, el músico subió al escenario en medio de una emotiva ovación y aplausos por parte del público.

“Dedico este honor a la nueva generación, como un recordatorio de que los sueños realmente pueden hacerse realidad”, expresó en su discurso.

Hizo énfasis en la necesidad de crear amor y unidad en el mundo, sobre todo entre los latinos. Agregó que su mayor deseo es lograr que sus hijos se sientan orgullosos de él y que, una vez que no esté en este plano, sea recordado como alguien que representó a la comunidad latina en Estados Unidos en la mejor forma posible.

La icónica cantante Gloria Estefan, con quien ha estado casado por 47 años, estuvo presente en el evento para celebrar junto a él este momento tan especial.

Fue honrado junto a Carlos Gutiérrez, Aida Álvarez y Rosie Ríos, tres figuras destacadas en el ámbito empresarial y público.

El Salón de la Fama de HACR celebra la trayectoria y las contribuciones de personalidades que inspiran a las futuras generaciones de líderes latinos en el país.

