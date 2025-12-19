viernes 19  de  diciembre 2025
En imágenes: Fuente Latina celebra en Miami 13 años al servicio de la información

Fuente Latina se ha consolidado como un recurso clave para los medios en español, apoyando a periodistas y creadores de contenido en múltiples continentes

Leah Soibel, CEO y fundadora de Fuente Latina.

Markos Leave
Gabriela Perozo, Iliana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Américas; junto a Leah Soibel y Zairenna Barbosa.&nbsp;

Iván Pedraza/ DLA
Ariel Román-Harris, Adriana Navarro y esposo.

Iván Pedraza/ DLA
Yelenis Reina y Marco Gómez.&nbsp;

Markos Leave
Mario Andrés Moreno y Bárbara Bermudo.

Iván Pedraza/ DLA
Filiberto Padrón y Celina Fajardo, conocidos como Canas con Ganas.

Iván Pedraza/ DLA
Sachari Adanir y Leah Soibel.

Markos Leave
Rafael Bello.&nbsp;

Markos Leave
Gina Ulmos.&nbsp;

Markos Leave
Carlos Mejía, conocido como el Fashion Gurú.&nbsp;

Markos Leave
Jesús Renté, Leah Soibel e Iliana Lavastida.&nbsp;

Markos Leave
Paola Virrueta.&nbsp;

Markos Leave
Gina Ulmos.

Markos Leave
Roberto Macedonio.

Markos Leave
Jesús Renté, Iliana Lavastida, Yelenis Reina, Ariel Román-Harris y Marco Gómez.&nbsp;

Iván Pedraza / DLA
Ambiente en la celebración del 13 aniversario de Fuente Latina en Tanda, en North Miami.&nbsp;

Iván Pedraza/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Fuente Latina celebró su 13.º aniversario el 18 de diciembre en Tanda, Miami, en una velada especial que reunió a periodistas, creadores de contenido y líderes de medios para reconocer el crecimiento y el impacto de la labor de la organización.

Más de 130 invitados asistieron a la celebración, entre ellos reconocidos periodistas y figuras públicas como Rafael Bello, Gina Ulmos, Gisella Aboumrad, Paola Virrueta, Carlos Mejía, de Univision; Yelenis Reina, de Mega TV; Roberto Macedonio, de NTN24; y Adrián Criscaut, de Telemundo.

El evento también contó con la presencia de creadores de contenido populares como Filiberto Padrón y Celina Fajardo, conocidos como Canas con Ganas.

Desde su fundación en 2012, Fuente Latina se ha consolidado como un recurso clave para los medios en español, apoyando a periodistas y creadores de contenido en múltiples continentes mediante sesiones informativas con expertos, recursos basados en hechos y acceso directo a voces confiables sobre Israel, el Medio Oriente y el mundo judío.

“Durante 13 años, nuestra misión ha sido brindar a los periodistas de habla hispana las herramientas y el contexto necesarios para contar historias complejas con rigor y precisión”, afirmó Leah Soibel, CEO y fundadora de Fuente Latina.

“Fuente Latina trabaja para que los periodistas puedan informar con confianza, integridad y profundidad", agregó la ejecutiva.

Soibel también destacó la importancia de la comunidad y la colaboración en el entorno mediático actual.

“Este aniversario no es solo una celebración de lo que hemos logrado. Es un reconocimiento a los periodistas, creadores de contenido y profesionales de los medios que confían en Fuente Latina como un recurso y que comparten nuestro compromiso con una cobertura responsable en momentos en los que la precisión es fundamental.”

La periodista Zairenna Barboza, quien estuvo entre los invitados, destacó la importancia de Fuente Latina.

“Su trabajo aporta contexto, datos y análisis que permiten comprender con mayor claridad y profundidad la complejidad de la situación en Israel y romper con narrativas simplificadas o distorsionadas, algo esencial en un entorno mediático donde la desinformación circula con rapidez”, señaló Barbosa.

La velada combinó celebración y reflexión sobre el panorama mediático, mientras los asistentes intercambiaron experiencias y reafirmaron la importancia de un periodismo riguroso y creíble en español.

Como propósito para el año 2026, Fuente Latina mantiene su enfoque en ampliar su alcance, fortalecer las redes de periodistas y continuar sirviendo como un puente confiable entre expertos y medios de comunicación en español en todo el mundo.

