viernes 5  de  diciembre 2025
ARTES VISUALES

En imágenes: Pinta Miami 2025 abre con una edición vibrante y renovada

Pinta Miami se puede visitar hasta el 7 de diciembre, con lo más destacado del arte latinoamericano contemporáneo

Vista general de Pinta Miami 2025 en The Hangar, Coconut Grove, donde artistas y galerías de América Latina y el Caribe presentan propuestas contemporáneas que dialogan con la memoria, el territorio y la experimentación.

Vista general de Pinta Miami 2025 en The Hangar, Coconut Grove, donde artistas y galerías de América Latina y el Caribe presentan propuestas contemporáneas que dialogan con la memoria, el territorio y la experimentación.

PINTA PRESS
Obras expuestas junto al proyecto especial presentado en la muestra.

Obras expuestas junto al proyecto especial presentado en la muestra.

PINTA PRESS
Las exhibiciones muestran la diversidad de lenguajes y propuestas que caracterizan la presente edición de la feria.

Las exhibiciones muestran la diversidad de lenguajes y propuestas que caracterizan la presente edición de la feria.

La amplitud creativa se muestra en estos cuadros.&nbsp;

La amplitud creativa se muestra en estos cuadros. 

PINTA PRESS
Las piezas reflejan la variedad de enfoques contemporáneos presente en la muestra.&nbsp;

Las piezas reflejan la variedad de enfoques contemporáneos presente en la muestra. 

PINTA PRESS
Público recorre las salas durante una de las jornadas de la feria.

Público recorre las salas durante una de las jornadas de la feria.

PINTA PRESS
Asistentes exploran las distintas obras y espacios.

Asistentes exploran las distintas obras y espacios.

PINTA PRESS
Visitantes disfrutan de las distintas propuestas artísticas.

Visitantes disfrutan de las distintas propuestas artísticas.

PINTA PRESS
Público disfrutando &nbsp;y recorriendo los pabellones de Pinta Miami 2025.

Público disfrutando  y recorriendo los pabellones de Pinta Miami 2025.

PINTA PRESS
Espacios exteriores, donde se puede disfrutar del entorno del evento.

Espacios exteriores, donde se puede disfrutar del entorno del evento.

PINTA PRESS
Áreas al aire libre de Pinta Miami 2025 que complementan la experiencia.

Áreas al aire libre de Pinta Miami 2025 que complementan la experiencia.

PINTA PRESS
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Con una energía renovada y una marcada apuesta por la experimentación contemporánea, Pinta Miami 2025 abrió sus puertas este jueves en The Hangar, en Coconut Grove, donde permanecerá hasta el próximo domingo, en el horario comprendido desde las 11 a.m. y hasta las 9 p.m.

Diario Las Américas, tuvo la oportunidad de recorrer el recinto en su apertura, explorar cada pabellón y apreciar de cerca las obras que este año conforman una de las ediciones más diversas y dialogantes del evento cultural.

Lee además
Nadia Ferreira deslumbra en la alfombra roja de la gala Gala Inaugural del Top 100 de Latina Powerhouse.
GALA

Revista Hola reconoce en Miami a las 100 latinas más influyentes del año
Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

En su inauguración el público fue recibido con un programa que incluyó dos visitas guiadas —a las 4 p.m. y 7 p.m.— a la sección NEXT, encabezadas por el curador Juan Canela. Una propuesta que reúne parejas de artistas y galerías que, mediante distintos lenguajes y soportes, retratan el espíritu experimental que actualmente define al arte de América Latina y el Caribe. Entre ellos Gabriela Esplá y Alice Ricci, Laura Castro y Cecilia Ordoñez, Andrea Santos y Blanca Machuca, Abigail Reyes y Marco Aviña.

Este año, la ocasión destaca el proyecto especial “Ana Teresa Barboza: Historias entretejidas”, curado por Irene Gelfman, curadora global de Pinta. La muestra presenta obras de Weaving Stones, la primera exposición individual de la autora en Argentina.

“Su trabajo profundamente ligado al paisaje, la memoria colectiva y el respeto por la naturaleza, integra mapas hidrológicos, fotografías, piedras y tapices tejidos a mano. La artista abraza lo inacabado como una forma de reflejar la transformación permanente del entorno, recuperando técnicas ancestrales como actos íntimos, comunitarios y reflexivos que dialogan con la costa peruana y la región andina”, expresó Gelfman en entrevista para este medio de prensa.

Además, agregó que en un mismo espacio conviven obras de los artistas antes mencionado y otros maestros modernos como Jesús Soto, Wifredo Lam y Fernando Botero, Sandra Monterroso, Nicolás Constantino Alejandro Cartagena, entre muchas otras con propuestas representando a participantes en Pinta Panamá Art Week, Pinta Asunción Art Week y muchos otros.

Embed

Temas
Te puede interesar

Desmienten que Paulina Rubio haya sido desalojada de casa en Miami

Subastan cuadro de Renoir confiscado por los nazis en la II Guerra Mundial

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.
EN FILIPINAS

Padre de Meghan Markle sufre amputación de pierna tras problemas de salud

Dr Jesús Sifontes en el momento del nacimiento de un bebé.   
ANÁLISIS

Los médicos no debemos jugar a ser Dios, somos seres humanos que salvamos vidas

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica

Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La modelo Clara Vegas se corona Miss Venezuela 2025

Te puede interesar

El Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá
MEDIDAS

EEUU acelera preparativos para el Mundial 2026 con foco en seguridad y gestión de visas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una frasco de la denominada vacuna contra el COVID-19, que no inmunizó del virus.
REVELACIóN

La FDA reconoce muertes de niños por vacunas contra el COVID-19

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
INMIGRACIÓN ILEGAL

Florida impulsa nuevas medidas para impedir que inmigrantes irregulares accedan a programas estatales

El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.
ELECCIONES 2025

"Las urnas están abiertas", llamado de la supervisora de elecciones tras inicio de votación anticipada en Miami-Dade