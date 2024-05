En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegan al estreno de "This Is Me... Now: A Love Story" el martes 13 de febrero de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles.

Sin embargo, una fuente cercana aseveró al portal Entertainment Tonight que los artistas si bien se encuentran atravesando diferencias en su relación, aún no han tomado la decisión de separarse.

"La relación de Jen y Ben aún no ha terminado, pero se han estado quedando en casas separadas y la tensión ha sido alta. Se están tomando un segundo para descubrir por lo que está pasando cada uno. Ambos han estado muy deprimidos", dijo.

TMZ fotografió al actor conduciendo su auto y notaron que en ese momento Affleck no llevaba puesta su alianza de matrimonio. Por su parte, López se presentó en el estreno de la película de Netflix Atlas sola, pero luciendo su anillo de bodas.

William Levy habla sobre la traición

Desde que se dio a conocer la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez el pasado abril, los rumores y temas relacionados con el divorcio siguen siendo blanco de noticia. Tal es el caso, del mensaje que publicó el actor el domingo -19 de mayo- en sus redes sociales sobre la traición.

Sin hacer alusión a alguna persona en particular, el protagonista de Vuelve a mí compartió a través de un storie en Instagram una reflexión.

"He alimentado bocas que han hablado (grosería) de mí. He recogido ha personas que han intentado derribarme. Sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me perdería en el odio hacia los demás. Después de toda esa (grosería), sigo aquí siendo yo. ¡Que tengan un buen domingo. ¡Los amo a todos!", escribió el cubano de 43 años.

María Celeste Arrarás habla sobre Raúl Quintana

Hace apenas tres semanas la periodista María Celeste Arrarás aterrizaba en Madrid cuando sus hijos le informaron que su pareja, el empresario Raúl Quintana, había sido hallado inconsciente en su casa. Minutos más tarde, los paramédicos les confirmaron que había muerto a causa de un infarto.

En medio de su duelo, Arrarás concedió a la revista People en Español una entrevista en la que abordó el inicio de su romance y cómo el tiempo los hizo madurar, crecer y amarse incondicionalmente.

"Fue la persona que me enseñó lo que es el amor incondicional porque me quería en todas mis versiones, con todos mis defectos y virtudes. Siempre fui su persona favorita, su prioridad y no pasaba un día sin que me demostrara cuánto me quería. Era un gran compañero, divertido y cómplice por eso deja un hueco muy profundo", manifestó la periodista

María Celeste lo recuerda como un hombre siempre atento y servicial, dispuesto a ayudar a todo el que lo necesitara. Una aptitud que hizo que no solo se ganara su corazón sino también el de sus hijos.

Jason Momoa confirma noviazgo con Adria Arjona

El actor Jason Momoa sorprendió a sus fans en Instagram al publicar un carrusel de fotos en las que aparece con la hija de Ricardo Arjona, Adria Arjona, compartiendo unas vacaciones en Japón.

"Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos. Compartiendo otra increíble aventura con mi amor. En el camino, motocicletas y caos. Todo mi aloha J", escribió el protagonista de Aquaman en la red social.

En una imagen aparece la actriz puertorriqueña-estadounidense sentada sobre las piernas del actor estadounidense abrazándose, mientras comparten una comida japonesa en compañía de otras personas; los dos se muestran sonrientes en complicidad. En otra foto, ambos posan solos desde una bahía. Mientras que en la tercera fotografía, Adria Arjona sale sola en la entrada de un taller de motos.

Ana Gabriel pospone conciertos por deterioro de salud

Ana Gabriel continúa con problemas de salud respiratorios, que nuevamente la han obligado a posponer sus conciertos previstos en Chile, Paraguay y Brasil.

A través de un video en Instagram, la mexicana ofreció nuevos detalles y aseguró que la neumonía ha empeorado.

"Hola, amigos, aquí dándoles un breve de mi estado de salud. Viendo en las condiciones en las que me encuentro, pues ya saben, pospuse Santiago de Chile Movistar el 7 de junio, Paraguay el 11 de junio, pero más allá de todo, he pospuesto Brasil para el 26 de julio", dijo la intérprete, desde una cama con dificultad para hablar.

La explicó que regresará a Miami para reponerse de la neumonía que la aqueja, pues su equipo médico no ve un cambio favorable. “Sigo estando con muchos medicamentos y es mi vida, es mi salud, es mi música, son ustedes", dijo al tiempo que agradeció a su público por el apoyo y comprensión.