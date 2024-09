En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Kate Middleton culmina la quimioterapia

Tras meses de ausencia, la princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció para anunciar que culminó el tratamiento de quimioterapia al que se había estado sometiendo, luego de que le fue diagnosticado un tipo de cáncer, hasta ahora no revelado, a inicios de año.

Por medio de un conmovedor video publicado en la cuenta oficial de los príncipes de Gales, se puede ver a Kate cerca de la casa de la familia en Norfolk, junto al príncipe William y sus hijos, el príncipe George, de 11 años; la princesa Charlotte, de nueve años; y el príncipe Louis, de seis.

En el video, la esposa del heredero al trono de Reino Unido reflexionó sobre el reto emocional que el diagnóstico genera, y señaló que aspira poder asumir algunos compromisos reales próximamente.

Taylor Swift domina los MTV VMAs

El dominio de Taylor Swift continuó en los Premios MTV Video Music Awards, donde se llevó a casa siete galardones, incluido el más importante de la noche, el trofeo al vídeo del año.

En su discurso, Swift agradeció a su novio Travis por estar en el rodaje del video musical de Fortnight y animarla.

Los más recientes premios de Swift elevan su total a 30, empatándola con Beyoncé con el título de las artistas más premiadas en la historia de los VMAs.

Aunque no hizo mención sobre su respaldo a la candidata a la presidencia Kamala Harris; la intérprete sí instó a sus fanáticos a votar.

Selena Gómez revela que no puede tener hijos

Selena Gómez continúa cosechando una racha de éxitos profesionales. Actualmente, la actriz y cantante no solo triunfa con las producciones Emilia Pérez y Only Murders in the Building, también entró a la lista de celebridades multimillonarias gracias a su línea de maquillaje Rare Beauty.

Sin embargo, en una entrevista que concedió a Vanity Fair reveló cómo ha lidiado con una realidad difícil: la imposibilidad de poder experimentar la gestación de los hijos que sueña tener.

"Nunca lo he dicho… pero desafortunadamente no puedo gestar. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo por lo que tuve que lamentar durante un tiempo", comentó la empresaria, quien padece de lupus y trastorno bipolar.

Pese a su condición, Gómez no descarta el convertirse en madre por medio de otras alternativas como la adopción o la maternidad subrogada.

Beyoncé no recibe nominación a los CMA

Los Country Music Association Awards (CMA) dieron a conocer a los artistas que compiten por la estatuilla de su quincuagésima octava edición. Sin embargo, en la lista de nominados no figura Beyoncé, quien a principios de año lanzó el disco Cowboy Carter.

Beyoncé no solo logró posicionar en el No. 1 de la Billboard Hot 100 el sencillo Texas Hold ‘Em; el álbum también rompió récord en Spotify al sumar 76,13 millones de reproducciones en el día de su estreno, y lideró lista Billboard 200.

Queen B, como es conocida popularmente, también se consagró como la primera mujer afroamericana en encabezar el ránking de Álbums Country de la revista musical Billboard.

Tras darse a conocer la decisión de la Academia, los fanáticos de Beyoncé compartieron en redes sociales su indignación y señalaron que la acción de los CMA es un desaire hacia la artista de 43 años.

JLo y el “vestido de la venganza”

Jennifer López sorprendió a todos al llegar a la alfombra roja del estreno en el Festival de Cine de Toronto del filme Unstoppable.

La protagonista de la cinta lució un atrevido vestido plateado, que estaba sujeto a los costados con tan solo tres lazos negros de terciopelo, dejando a la vista fragmentos de su cuerpo desnudo. Se trató de un diseño de Tamara Ralph.

Fue la primera aparición pública de JLo desde que oficializó la solicitud de divorcio de Ben Affleck, lo que generó que la pieza fuera señalada como el 'vestido de la venganza', como popularmente la opinión pública define a los looks atrevidos de los famosos tras una separación.

Sin embargo, confirmó que lograr salir con el atuendo fue todo un reto, pues tuvo una discusión con su equipo por causa de la pieza. Pero luego de salir con ella, confesó que se sintió cómoda.