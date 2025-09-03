miércoles 3  de  septiembre 2025
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira Las Mujeres ya no Lloran en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro el 11 de febrero de 2025.

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira "Las Mujeres ya no Lloran" en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro el 11 de febrero de 2025.

AFP/Pablo Porciuncula
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Instructora de baile asegura que Shakira no fue buena alumna

Lee además
La obra, que se sitúa en la década de los 80, narra la historia de Juan, un taxista que vive una doble vida con dos esposas en dos casas distintas
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.
JUSTICIA

Reina de la ketamina se declara formalmente culpable de la muerte de Matthew Perry

La bailarina española Chiqui Martí reveló que fue la instructora de pole dance de Shakira, cuando la estrella colombiana se preparaba para las grabaciones del videoclip de Rabiosa. Sin embargo, expuso que la experiencia no la atesora como un buen recuerdo.

Durante su participación en el programa Y ahora Sonsoles, con Sonsoles Ónega, Martí señaló que Shakira la puso 'rabiosa' a ella desde el primer día.

A su juicio, la barranquillera no tuvo la mejor actitud y parecía querer tener el control de la clase cuando era ella quien debía seguir las instrucciones.

Leer más aquí.

Actriz Martha Higareda revela embarazo de gemelos a los 42 años

La actriz mexicana Martha Higareda sorprendió al público al anunciar su embarazo de gemelos. A sus 42 años, la también productora compartió junto a su esposo, el conferencista estadounidense Lewis Howes, la emocionante noticia, a la que describieron como una: “doble bendición”.

La pareja, que reside en California, descubrió la noticia durante una ecografía. Ambos rompieron en llanto al darse cuenta de que serían padres de dos bebés.

Aunque dieron a conocer el embarazo en junio, decidieron esperar para revelar que se trataba de gemelos, debido al carácter delicado de la gestación.

Leer más aquí.

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian compromiso en Instagram

La superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce sorprendieron al mundo este lunes al anunciar oficialmente su compromiso a través de una romántica publicación en Instagram.

La publicación muestra a Kelce arrodillado en un jardín decorado con flores, mientras Swift sonríe emocionada con un elegante vestido.

El anuncio desató una avalancha de reacciones por parte de seguidores, celebridades y medios internacionales.

Leer más aquí.

La Chilindrina confirma que fue hospitalizada durante gira en Perú

La actriz María Antonieta de las Nieves, conocida popularmente como La Chilindrina, fue hospitalizada de emergencia durante una gira que realizaba en Perú.

La noticia que trascendió en los medios de comunicación mexicanos, el martes 26 de agosto, señalaba que la intérprete de El Chavo del Ocho sufrió una descompensación el 20 de agosto que le generó complicaciones neurológicas, lo que obligó a los médicos internarla y ser atendida por especialistas.

El hecho encendió las alarmas y preocupó a los fanáticos de la artista de 78 años. No obstante, Verónica Fernández, hija de la actriz, aseguró que de las Nieves se encontraba estable y había sido dada de alta.

Leer más aquí.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova vuelven a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por una noticia que ha sorprendido a sus seguidores alrededor del mundo, y es que la pareja estaría esperando a su cuarto hijo.

La exclusiva fue confirmada por la revista ¡HOLA! y replicada por varios medios internacionales, señalando que la extenista rusa se encuentra ya en el segundo trimestre de embarazo y que el nacimiento del bebé está previsto para finales de 2025.

La noticia tomó fuerza luego de que Anna fuera vista recientemente en Miami llevando a sus hijos al colegio con una silueta que dejaba ver su avanzado estado.

Leer más aquí.

Temas
Te puede interesar

Travis Kelce confiesa que propuesta a Taylor Swift fue diferente a como lo imaginó

Pepe Aguilar impide que Emiliano entre a La Casa de los Famosos

Demi Moore conmueve al hablar del cambio en Bruce Willis

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

Henrique Capriles, hace un gesto durante una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera, en Caracas, el 10 de octubre de 2023. 
VENEZUELA

Henrique Capriles queda en evidencia con su "doble discurso"

Te puede interesar

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. 
Política

Trump acusa al régimen de Venezuela de enviar narcotraficantes a EEUU y promete defender el país

Campaña de vacunación de niños
SALUD

Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en la Ciudad de México, durante una visita diplomática para abordar temas de narcotráfico y la migración.
EEUU

Rubio sobre ataque estadounidense a navío del narcotráfico en el Caribe: "Volverá a ocurrir"

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo