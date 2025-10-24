sábado 25  de  octubre 2025
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Celebran el centenario de Celia Cruz con una misa en la Ermita de la Caridad del Cobre

Miami rindió homenaje a la “Guarachera de Cuba”, Celia Cruz, con una emotiva misa en la Ermita de la Caridad del Cobre, al cumplirse 100 años de su nacimiento.

Gloria Estefan se presenta en el escenario durante los American Music Awards 2025 en el Teatro BleauLive del Fontainebleau Las Vegas el 26 de mayo de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
El templo, símbolo espiritual de la comunidad cubana en el exilio, se llenó de música, fe y gratitud durante la ceremonia, en la que participaron personalidades del mundo artístico, representantes de la cultura y amigas cercanas a la legendaria cantante.

Uno de los momentos más épicos de la misa fue cuando el patriarca del sonido cubano en el exilio, Willy Chirino, entonó a capela las notas del Himno Nacional de Cuba, acompañado por los presentes y por la percusionista Brenda Navarrete, quien marcó el compás con las claves. El gesto cumplió un deseo que Celia le había expresado años atrás a Chirino: que ese himno resonará al ritmo de guaguancó.

Lea más aquí.

Publican las memorias póstumas de la acusadora del príncipe Andrés

Apenas unos días después de que el príncipe Andrés renunciara a su título real, salen a la venta este martes las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la mujer estadounidense que lo acusó de agresión sexual en el marco del caso Epstein.

La prensa ya ha publicado numerosos fragmentos del libro Nobody's Girl (La chica de nadie), cuyo contenido aumenta la presión sobre el hermano del rey Carlos III, quien ya desde 2019 había sido apartado de la familia real británica debido al escándalo.

Giuffre, quien se suicidó en abril a los 41 años, revela que en tres ocasiones mantuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés, una de ellas cuando tenía tan solo 17 años.

Lea más aquí.

El Louvre reabre sus puertas tras robo de joyas valuadas en 80 millones de dólares

El Louvre reabrió sus puertas este miércoles, tres días después del espectacular robo de ocho joyas de la Corona por un valor estimado, según la fiscalía, de más de 100 millones de dólares.

La policía sigue buscando al grupo de cuatro malhechores que perpetró el atraco el domingo por la mañana en la galería de Apolo del museo, el más visitado del mundo.

El miércoles, hacia las 09H00 locales, hora habitual de apertura del museo, los primeros visitantes empezaron a entrar en la pinacoteca, constató una periodista de AFP. La galería de Apolo, sin embargo, permanecía cerrada.

Lea más aquí.

Migbelis Castellanos muestra bautizo de Caden

La modelo y presentadora venezolana Migbelis Castellanos mostró en redes sociales un momento especial para ella y Jason Unanue, su esposo. Se trató del bautizo del primogénito de la pareja, Caden, en una ceremonia íntima pero muy especial.

En días pasados, Castellanos había publicado en las historias de Instagram algunos detalles sobre la decoración que ella misma estaba organizando para la recepción, dando luz sobre el gran momento del pequeño.

La sorpresa llegó el domingo 19 de octubre, cuando la exmiss publicó un video del momento del momento de la ceremonia en la que no solo vemos a la feliz pareja junto al sacerdote, también se logra ver el rostro de Caden que no había sido expuesto hasta ahora.

Lea más aquí.

Reacción al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha generado polémica y opiniones divididas entre sus fanáticos, así como en el público general. Sin duda, la reacción más esperada era la de Leire Martínez, quien anunció su salida del grupo el año pasado, luego de haber sido su vocalista principal durante 17 años.

Martínez declaró a los reporteros presentes durante el evento Por ellas de Cadena 100 que no tenía comentarios sobre una noticia que ya no le competía, y aseguró que era un capítulo que ya estaba cerrado para ella.

Afirmó estar centrada en su música y en terminar de grabar su álbum, el cual saldrá a la venta en febrero de 2026. Pidió a la prensa que no insistiera más en el tema, ya que no iba a emitir nuevos comentarios sobre el asunto.

Lea más aquí.

