Leire Martínez reacciona al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez durante la 18º Gala final Mr Gay España, celebrada durante el MADO 2025 (Madrid Orgullo), en Plaza de España, a 4 de abril de 2025, en Madrid (España).

MIAMI.- El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha generado polémica y opiniones divididas entre sus fanáticos, así como en el público general. Sin duda, la reacción más esperada era la de Leire Martínez, quien anunció su salida del grupo el año pasado, luego de haber sido su vocalista principal durante 17 años.

"No quiero que pierdan el tiempo porque no es mi tema ya, no es mi noticia. Yo en abril hablé de lo que hablé y dejé muy claro que para mí el capítulo se cerraba ahí y así es", declaró a los reporteros presentes durante el evento Por ellas de Cadena 100.

Afirmó estar centrada en su música y en terminar de grabar su álbum, el cual saldrá a la venta en febrero de 2026. También pidió a la prensa que no insistiera más con el tema, ya que no iba a emitir nuevos comentarios los hechos.

De esta misma forma, evitó dar detalles sobre su opinión respecto al regreso de Amaia Montero, cantante original del popular grupo español.

"Todo lo que ellos decidan me parecerá bien", se limitó a decir.

Luego de meses de especulaciones, el miércoles 15 de octubre finalmente se dio a conocer el regreso de Montero a LODVG, una noticia que vino acompañada del anuncio de su primera gira de regreso: Tantas cosas que contar.

La banda empezará el tour por España el 9 de mayo de 2026 en el Bizkaia Arena de Bilbao y concluirá el 20 de noviembre en el Navarra Arena de Pamplona.