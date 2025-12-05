viernes 5  de  diciembre 2025
Daddy Yankee antes de un partido entre los Colorado Rapids y el Inter Miami en el Estadio DRV PNK el 6 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida.

Daddy Yankee antes de un partido entre los Colorado Rapids y el Inter Miami en el Estadio DRV PNK el 6 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida. 

AFP/Megan Briggs
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Daddy Yankee presenta demanda contra Raphy Pina y Mireddys González

Daddy Yankee presentó una demanda formal contra su exmánager, Raphy Pina, y su exesposa, Mireddys González. El reguetonero acusa a las partes de haber conspirado para robarle durante una década las regalías de composición.

La demanda civil de Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del intérprete, fue presentada el sábado 29 de noviembre y está amparada bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés).

En el documento de 107 páginas, Ayala sostiene que Pina conspiró junto a Mireddys González para agregar al fundador de Pina Records como coautor de más de una docena de canciones desde 2015, de esta manera el productor podría recibir regalías de la música de Daddy Yankee.

Lea más aquí.

Músico José María Vitier aboga por liberación en Cuba de Yosvany Rosell García

El músico José María Vitier emitió un breve comunicado en Facebook en el que aboga por la liberación del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, quien fue condenado por el régimen a 15 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J).

Vitier se pronunció luego de que la familia de García Caso informara que su salud se ha quebrantado a causa de la huelga de hambre que mantuvo durante 40 días.

El maestro —quien es reconocido como una de las figuras más trascendentales de la música cubana contemporánea y cuyo arte fusiona el jazz y las raíces populares cubanas— expone que pese a no conocer a Yosvany Rosell, como ser humano merece respeto y atención inmediata.

Lea más aquí.

Miley Cyrus comprometida con Maxx Morando tras 4 años de relación

Miley Cyrus le da otra oportunidad al matrimonio, así lo reportó la revista People al confirmar que la cantante está comprometida con su novio, el músico Maxx Morando. El portal especializado Page Six fue el primer medio en informar la noticia.

El compromiso de la pareja se produce después de que Cyrus acudiera al estreno mundial de Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles el 1 de diciembre, luciendo un anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda.

Cyrus fue vista por primera vez con el anillo a mediados de noviembre, según comentarios en las redes sociales. Francesca Consulting, representante de la diseñadora de joyas Jacquie Aiche, confirmó que realizaron el anillo a medida, presentando una piedra de talla cojín engastada en una gruesa banda de oro amarillo de 14 quilates.

Lea más aquí.

Fátima Bosch sobre Miss Universo: "Yo merezco esta corona y esta banda"

Las controversias en torno al Miss Universo 2025 continúan. Y en medio de numerosos escándalos, Fátima Bosch, quien se alzó con el título de Miss Universe en la 74 edición del certamen, ha concedido una entrevista al programa Al Rojo Vivo en el que rechazó los señalamientos y alegó que se esforzó igual que el resto de sus compañeras para poder alcanzar la corona.

La periodista Jessica Carrillo quiso conocer la percepción de la reina de belleza sobre las acusaciones de la compra de la corona, señalamientos que han derivado del presunto vínculo entre el copropietario del certamen, Raúl Rocha Cantú, y su padre, Bernardo Bosch Hernández. "¿Te compró la corona tu papá, Fátima?", preguntó.

Ante la pregunta de su padre había comprado la corona, Bosch negó que los hombres mantuvieran negocios o una amistad de años, aseverando que el primer, y presuntamente único, acercamiento ocurrió cuando ella se alzó con el título de Miss Universe México.

Lea más aquí.

Lilibeth Morillo defiende a Liliana Morillo tras altercado de El Puma

En días pasados, el cantante venezolano José Luis Rodríguez, El Puma, fue desalojado en Miami de una aeronave de American Airlines debido a un altercado con la tripulación del vuelo que tenía como destino Quito. Entonces, Liliana Morillo reprochó en redes sociales a la familia de su padre, haciendo referencia a su esposa, Carolina Pérez, por no estar junto a él.

Ante el cuestionamiento público, Pérez, esposa del intérprete le respondió aseverando que sus opiniones sobre cómo era la dinámica de su núcleo familiar no eran importantes.

A pocos días del incidente, Lilibeth Morillo, la segunda hija de El Puma junto a la también cantante venezolana Lila Morillo, salió en defensa de su hermana en redes sociales.

Lea más aquí.

