Lilibeth Morillo defiende a Liliana Morillo tras altercado de El Puma

MIAMI.- En días pasados, el cantante venezolano José Luis Rodríguez, El Puma , fue desalojado en Miami de una aeronave de American Airlines debido a un altercado con la tripulación del vuelo que tenía como destino Quito. Entonces, Liliana Morillo reprochó en redes sociales a la familia de su padre, haciendo referencia a su esposa, Carolina Pérez, por no estar junto a él.

Ante el cuestionamiento público, Pérez, esposa del intérprete le respondió aseverando que sus opiniones sobre cómo era la dinámica de su núcleo familiar no eran importantes.

"Me vale lo que opines de nuestra familia, para nosotros tú no eres importante, realmente nosotros somos una familia muy unida. 'El Puma' estaba trabajando y lo que debería preocuparte a ti es la salud de tu padre que en estos momentos está delicado, está agobiado, las redes sociales lo han alterado, lo han afectado, porque es una persona de edad y trasplantado", finalizó.

La controversia continuó cuando Liliana volvió a responder públicamente a Pérez diciendo: "Mi único pendiente es que El Puma esté cuidado, atendido, respetado, amado y aplaudido. Si su familia no está en esta página, es hora de que se pongan para eso".

En defensa de su hermana

A pocos días del incidente, Lilibeth Morillo, la segunda hija de El Puma junto a la también cantante venezolana Lila Morillo, salió en defensa de su hermana en redes sociales.

La actriz compartió en Instagram un video en el que se puede ver a su hermana cantando y escribió: "AQUÍ MI OPINIÓN DE LO SUCEDIDO!… “SOLO CENIZAS QUEDAN DE LO QUE FUE TU AMOR”… ¡Para mí… PARA DIOS y para muchos Mi hermana, La Primogénita, ES IMPORTANTE!!!! ASI DE SIMPLE!".

Morillo aprovechó la oportunidad para insinuar, una vez más, que fue Pérez la que creó la división familiar.

"¡Todo cae por su propio peso! Quedó más que evidenciado ante el mundo quién FUE LA CAUSANTE y procuró siempre la división", culminó.

En la publicación, Liliana comentó agradeciéndole el apoyo.

"Te amoooo, tú siempre supiste… y me dijiste una y otra vez... ¡¡¡Suelta!!!! No solté… yo nunca suelto. EL PEO SE SOLTÓ SOLO, BABYYYYYYY. JUSTICIA DIVINAAAAAAAAAAA. Finalmente se cae la careta. Mi sufrimiento de años, ¡PAGO!".