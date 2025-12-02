Fátima Bosch sobre el Miss Universo: "Yo me merezco esta corona y esta banda"

Miss México, Fátima Bosch, celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Las controversias en torno al Miss Universo 2025 continúan. Y en medio de numerosos escándalos, Fátima Bosch, quien se alzó con el título de Miss Universe en la 74 edición del certamen, ha concedido una entrevista al programa Al Rojo Vivo en el que rechazó los señalamientos y alegó que se esforzó igual que el resto de sus compañeras para poder alcanzar la corona.

La periodista Jessica Carrillo quiso conocer la percepción de la reina de belleza sobre las acusaciones de la compra de la corona, señalamientos que han derivado del presunto vínculo entre el copropietario del certamen, Raúl Rocha Cantú , y su padre, Bernardo Bosch Hernández. "¿Te compró la corona tu papá, Fátima?", preguntó.

Ante esto, Bosch negó que los hombres mantuvieran negocios o una amistad de años, aseverando que el primer, y presuntamente único, acercamiento ocurrió cuando ella se alzó con el título de Miss Universe México.

"Me da muchísima risa porque hay tanta desinformación en los medios. No es verdad, y no porque digan muchas veces una mentira, se convierte en realidad. Mi papá y el licenciado se conocieron el día de Miss Universo cuando yo gané Miss Universo México, un saludo y adiós, ha tenido la misma relación que los demás papás de las compañeras, que es nula, simplemente lo ves en los eventos. Por prudencia cuando empecé mi reinado no dije nada porque estaba más concentrada en las obras de caridad y proyectos que íbamos a hacer en el año", contestó.

Escándalos

En este sentido, la modelo de 25 años compartió lo agridulce que han sido los primeros días de su reinado, no solo por el hate que tanto ella como su familia han recibido en redes sociales, la desinformación que a su juicio corre en los medios de comunicación, y los escándalos que han surgido tras la celebración del concurso, como orden de captura por fraude y vínculos con el crimen organizado de los propietarios de la organización.

"Ha sido difícil porque creo que siempre que se alza la voz para demeritar el triunfo de una mujer o decir mentiras de una familia o de una organización que ha hecho las cosas bien. Es fuerte, como mujer me cuesta entender el porqué querían poner a alguien contra el suelo".

Fátima Bosch, cuyo nombre sonó desde el primer día de actividad del certamen en Tailandia, luego de que Nawat Itsaragrisil arremetiera contra ella, insiste en que ninguna de las acusaciones que se han hecho en su contra y en contra de la familia han sido probadas.

"No se ha probado nada, si no tienes pruebas y fundamentos, no alces la voz. De mi papá se dijeron muchas cosas y ni ahorita ni nunca van a poder pruebas. Me consta que cada cosa que tiene mi papá ha sido de horas de esfuerzo y sacrificio".

"Todos esos temas legales no me corresponden, yo soy Miss Universo, soy la voz de las mujeres del mundo, lo que me corresponde es que no politicen mi participación, no tengo intereses políticos. Nunca habían tenido una Miss tan transparente que hablara de temas políticos, sociales, del clima; rompí un molde que a mucha gente no le gustó, tal vez querían una Barbie que no hablara", agregó.

Futuro del certamen

Asimismo, señaló que su esfuerzo fue el mismo que el del resto de sus compañeras y compartieron en los mismos retos y actividades junto al jurado.

"Yo me merezco esta corona y esta banda, se pueden decir muchas cosas pero verdad solo hay una. Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, pasamos las mismas pruebas y gané yo, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé? Es muy injusto que hagan eso. Nunca había estado en este ambiente, claro que me duele, porque atacan a mi familia y a mí, pero yo nunca voy a dejar de estar aquí".

Pese a las continuas polémicas que han surgido, insiste que el certamen cambió esta edición porque se rompieron los estereotipos.

"El futuro de Miss Universo va a ser un parteaguas, algo histórico porque optaron por romper estereotipos y salirse del molde. Cuando pasó lo de Nawat pensé: 'yo ya no voy a ganar'. (...) A pesar del rechazo que se está viviendo ahorita, Miss Universo va a desencadenar algo más grande, una mujer real con la que te puedas identificar... Hoy Miss Universo está viviendo una transformación que va a ser muy beneficiosa para todas las generaciones venideras".