La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Tras meses de especulación, finalmente Tom Holland abordó los rumores sobre la presunta boda secreta con Zendaya. Y para alegría de los seguidores de ambos actores, sus palabras parecen confirmar que la pareja sí contrajo nupcias.

Fue en una entrevista que Holland concedió a Esquire donde habló sobre las fotos, realizadas con inteligencia artificial, que circularon en internet sobre una supuesta ceremonia en el lago Como, Italia.

Durante la conversación, el actor británico explicó que su abuela tuvo acceso a la difusión de contenido falso, lo que ocasionó que él tuviera que explicarle lo que ocurría porque pensó que no había sido invitada a la presunta boda en Italia. Ante esto, el periodista preguntó al protagonista de Spider-man si había tenido que hacer lo mismo con otros familiares ante el revuelo. A lo que respondió que no, porque todos estaban allí.

Lea más aquí.

Muere el rapero Oliver Tree en accidente de helicóptero en Brasil

El cantante estadounidense de pop alternativo Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim viajaban en uno de los dos helicópteros que colisionaron este domingo en pleno vuelo en Brasil, dejando al menos seis muertos, informó a la AFP una fuente policial.

Los nombres de Tree y Prim figuran en los manifiestos que compartió esta fuente, que señaló que las víctimas aún no podían ser identificadas formalmente ya que estaban gravemente quemadas por el impacto. Entre los pasajeros del mismo helicóptero en que iban Tree y Prim había también un productor musical brasileño y un cineasta argentino.

Los helicópteros chocaron la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, oeste de Río de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. El incendio provocado afectó al menos 20 vehículos, informaron los bomberos. Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas y el otro únicamente al piloto. No hubo sobrevivientes.

Lea más aquí.

Condenan al hijo de la princesa de Noruega a cuatro años de prisión

Un tribunal de Oslo condenó este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, tras declararlo culpable de dos violaciones y absolverlo de otras dos, en un caso que ha sacudido a la monarquía del país nórdico.

Además de las dos violaciones —una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero—, la condena incluye maltrato repetido contra una expareja, amenazas e infracciones de tráfico.

Hoiby, de 29 años, hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe Haakon, se enfrentaba a 40 cargos y a una pena máxima de 16 años de prisión. Por motivos de salud no especificados, Hoiby, en prisión preventiva desde febrero, no estuvo presente durante la lectura del veredicto, que siguió por videoconferencia desde la cárcel.

Lea más aquí.

Surgen nuevos detalles de disputa familiar entre los Beckham

Brooklyn Beckham ha vuelto a romper el silencio en torno al distanciamiento que mantiene con sus padres. Pero esta vez, el primogénito acusó a Victoria y David Beckham de usar a la menor de sus hijas, Harper, para tratar de que este acceda a una reconciliación.

La acción de Brooklyn llegó después de que el exfutbolista y empresario fuera agasajado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Tras culminar la ceremonia de develación de la estrella, la menor del clan Beckham se dirigió hasta la mansión en la que residen su hermano mayor y su cuñada Nicola Peltz.

Medios locales han especulado que la intención de la joven era servir de mediadora entre su hermano y sus padres; sin embargo, esto no ha sido confirmado por fuentes cercanas a la familia. Tras viralizarse las imágenes de Harper saliendo de la mansión sin éxito, pues la pareja se encontraba en Nueva York, ahora Brooklyn acusa a sus padres de usarla.

Lea más aquí.

Cambian fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs

En medio de una nueva acusación de agresión sexual, Sean "Diddy" Combs parece recibir buenas noticias. El magnate de la música podría salir antes de lo previsto de la cárcel, luego de que en la página web de la Oficina Federal de Prisiones se publicara una nueva fecha de salida.

Según informa People, la web del organismo señala que el rapero y productor tiene previsto salir de la custodia federal el 23 de febrero de 2028.

La Oficina de Prisiones no ha emitido una explicación sobre la razón de este último cambio. Sin embargo, se sabe que Combs ha participado en un programa de rehabilitación por abuso de drogas durante su reclusión en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey. La iniciativa de ser parte de estos programas ha sido comunicada por sus abogados, quienes solicitaron el ingreso.

Lea más aquí.