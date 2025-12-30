martes 30  de  diciembre 2025
RESUM

Enlaces y desenlaces entre famosos en 2025

DIARIO LAS AMÉRICAS recopila algunos de los “finales felices” y las separaciones de pareja que tomaron lugar este año en el mundo del entretenimiento

Selena Gómez y Benny Blanco asisten al segundo evento anual Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health, organizado por Selena Gómez, en Nya Studios el 24 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

Selena Gómez y Benny Blanco asisten al segundo evento anual Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health, organizado por Selena Gómez, en Nya Studios el 24 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/ Amy Sussman/Getty Images
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- El amor y el desamor fueron nuevamente los grandes protagonistas del mundo del espectáculo durante este año, en el que famosos celebraron románticas bodas, pero también sorprendieron a los fans con el anuncio de separaciones; algunas de las parejas más sólidas del entrenimiento decidieron tomar caminos opuestos.

DIARIO LAS AMÉRICAS recopila algunos de los enlaces y desenlaces que tomaron lugar este 2025.

Lee además
Diane Keaton asiste al desfile SS23 de Ralph Lauren en la Biblioteca Huntington, Colecciones de Arte y Jardines Botánicos el 13 de octubre de 2022 en San Marino, California.
RESUMEN

Los famosos que dijeron adiós en 2025
Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025. 
CELEBRIDADES

Jennifer López confirma soltería un año después de divorciarse de Ben Affleck

Bodas

Selena Gómez y Benny Blanco

La boda más esperada del año sin duda fue la de Selena Gómez y Benny Blanco, una ceremonia cuyos detalles lograron mantenerse en secreto hasta después del gran día.

Tras comprometerse al finalizar 2024, la cantante y el productor se casaron en una ceremonia en California el 27 de septiembre, a la que asistieron Taylor Swift, Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short, entre otros famosos.

Kim Cattrall y Russell Thomas

Nueve años después de su primer encuentro, Kim Cattrall y Russell Thomas se casaron en el Chelsea Old Town Hall de Londres el 4 de diciembre en una pequeña ceremonia con 12 invitados.

La exprotagonista de Sex and the City y el ingeniero de sonido se conocieron en la BBC, cuando Cattrall apareció en un episodio de Women's Hour. Durante la íntima celebración, Kim usó un elegante traje Dior diseñado por Patricia Field.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la periodista Lauren Sánchez se casaron en una lujosa ceremonia que tuvo lugar en la isla de San Giorgio Maggiore, en Venecia, Italia, el 27 de junio.

La lista de invitados incluyó a Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Tom Brady, las hermanas Kardashian-Jenner y Usher. La novia acaparó miradas al caminar hacia el altar con un vestido estilo sirena con corsé diseñado a medida por Dolce & Gabbana.

Demi Lovato y Jordan Lutes

Otra exestrella de Disney Channel contrajo matrimonio este 2025. Se trata de la cantante Demi Lovato, quien se casó con Jordan "Jutes" Lutes, en una romántica ceremonia en California el 25 de mayo.

La también actriz lució radiante con un vestido blanco perla personalizado de Vivienne Westwood, en el que colaboró directamente con la diseñadora.

Hailee Steinfeld y Josh Allen

La actriz Hailee Steinfeld fue fotografiada caminando hacia el altar para casarse con el mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen, el 31 de mayo. Steinfeld reveló que la boda estuvo llena de amor y magia. Y aunque dijo que se debatía entre compartir todas las fotos o guardarlas para sí misma, publicó algunos recuerdos, incluyendo varias imágenes que irradiaban la felicidad de la pareja.

Kristen Stewart y Dylan Meyer

Kristen Stewart siempre se ha mantenido fiel a su propio estilo dentro de Hollywood, por lo que no sorprende que su boda con Dylan Meyer fuera a partes iguales discreta y relajada.

Celebrada en la Casita Del Campo de Los Ángeles el 20 de abril, la boda contó con una lista de invitados de 170 personas, según reveló una fuente a People, añadiendo que el restaurante mexicano es el predilecto de la pareja.

Divorcios

Keith Urban y Nicole Kidman

Una de las separaciones más sorprendentes y mediáticas del año sin duda alguna fue la de Nicole Kidman y Keith Urban. Después de 19 años de matrimonio, TMZ confirmó en septiembre que la relación había llegado a su fin.

De acuerdo a los reportes, la actriz estaba dispuesta a luchar por su matrimonio, por lo que fue una sorpresa para ella cuando Urban decidió oficializar la separación. La pareja se casó en 2006 y son padres de dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Angélica Vale y Otto Padrón

Otra separación sorpresiva fue la de Otto Padrón y Angélica Vale. Después de 14 años de matrimonio, el empresario presentó la demanda de divorcio a la madre de sus hijos, Angélica Masiel, de 13 años, y Daniel Nicolás, de 11.

Posteriormente, Vale confirmó que ella y Padrón estaban separados desde abril, pero que se enteró de la demanda al igual que otros: a través de la noticia que se viralizó mientras ella cenaba con amigos, su aún esposo e hijos. Padrón le habría explicado que tampoco sabía que sus abogados interpondrían la demanda una semana antes del cumpleaños de la actriz.

Jessica Alba y Cash Warren

A principios de año, TMZ dio la primicia de que la actriz Jessica Alba y su esposo, Cash Warren, habían sido fotografiados sin los anillos. Fuentes cercanas a la pareja le confirmaron al medio que se habían separado recientemente.

Días después, Alba confirmó la noticia a través de una publicación en Instagram, asegurando que siempre serían una familia. En febrero introdujo los papeles de divorcio. La actriz y el productor estuvieron casados durante 16 años y tienen tres hijos, Honor Marie, de 17 años, Haven Garner, de 14, y Hayes, de 7.

Jessica Simpson y Eric Johnson

Otro matrimonio de larga data que llegó a su final este año fue la de la cantante Jessica Simpson y su esposo Eric Johnson, quienes pusieron fin a su relación tras 15 años de casados. La pareja dio a conocer la noticia a través de una declaración conjunta a la revista Us Weekly.

“Agradecemos todo el amor y el apoyo que nos han brindado y agradecemos la privacidad mientras trabajamos en esto como familia”, expresaron. Simpson y Johnson tienen tres hijos: Maxwell, Ace y Birdie.

Dakota Johnson y Chris Martin

Tras años de rumores intermitentes, en junio de 2025 se confirmó la separación definitiva de Chris Martin y Dakota Johnson después de casi ocho años de relación. Reportes del Daily Mail indicaron que, a pesar de sus intentos por salvar el vínculo, ambos aceptaron que sus caminos eran incompatibles a largo plazo debido a diferencias en planes de vida, incluyendo el deseo de formar una familia y la brecha generacional.

A finales de 2025, se reportó que la actriz se encontraba en una etapa de paz y comenzando a salir nuevamente. Martin, por su parte, fue recientemente vinculado con la actriz Sophie Turner.

Katy Perry y Orlando Bloom

Otra ruptura que conmocionó al público fue la de Katy Perry y Orlando Bloom. Us Weekly confirmó la noticia en junio, asegurando que la decisión había sido "amistosa" a pesar de que se venía gestando desde hace tiempo. Según informantes cercanos, la ruptura fue el resultado de meses de tensión constante, agravada por el hecho de que la pareja había estado viviendo por separado mientras la cantante se encontraba inmersa en su gira mundial.

A pesar de que nunca se casaron, la estrella pop y el actor mantuvieron una relación desde 2016, con una breve separación hasta 2018, y se comprometieron en 2019. Tienen una hija, Daisy Dove. Recientemente, Perry oficializó su relación con el expremier ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Temas
Te puede interesar

Los escándalos más sonados de este 2025

Bis la Médium cierra el año en Times Square con un mensaje de luz y renovación

Mel Gibson y Rosalind Ross se separan después de 9 años de relación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
INFORME ANUAL

Fiscal general de Florida presenta balance 2025: severas políticas migratorias y litigios federales

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

El expresidente Jair Bolsonaro.
BRASIL

Los médicos estiman que el expresidente Bolsonaro podría volver a prisión el 1º de enero

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
FINANZAS

Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Letreros anuncian la venta de viviendas.
MERCADO INMOBILIARIO

Bajan las hipotecas y repunta la compra de viviendas en el sur de Florida

Imagen de referencia de las celebraciones en estas fechas y de las prácticas con fuegos artificiales durante los eventos familiares
ALERTA

"No disparen al aire": autoridades de Miami-Dade lanza advertencia para un Año Nuevo seguro

Imagen de referencia Departamento de Bomberos de Miami.
FUEGO

Doce personas y un felino entre los afectados por incendio en edificio de Overtown

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela