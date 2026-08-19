miércoles 19  de  agosto 2026
MÚSICA

Entradas para conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico se agotan en tiempo récord

A las 4 horas de iniciarse el proceso, se informó que más del 80 % del aforo disponible para los dos conciertos se había vendido

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

AFP/ Vía Kevin C. Cox/Getty Images

SAN JUAN.- Las entradas para los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico se agotaron este miércoles, horas después de salir a la venta, entre una gran expectación por el final de su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS en su isla natal.

Move Concerts, compañía productora de los espectáculos junto con Noah Assad Presents, confirmó en sus redes sociales que las funciones del 22 y 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan estaban 'sold out'.

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La boletería de la web PR Ticket comenzó a vender entradas a las 10:00 hora local (14:00 GMT) y más de un millón y medio de personas llegaron a estar en fila virtual.

A las 4 horas de iniciarse el proceso, PR Ticket informó que más del 80 % del aforo disponible para los dos conciertos se ha vendido, y menos de dos horas después ya estaban todos los asientos agotados.

Ante la gran demanda, se ha notificado reventa de boletos en internet por precios muy superiores a los originales.

Cierre de gira

El anuncio de estos dos conciertos lo hizo hace tan solo dos días Move Concerts con una imagen de las paradas de la gira y el mensaje 'Cerramos en casa', tras semanas de crecientes rumores sobre un regreso de Bad Bunny a Puerto Rico.

De esta forma, tras realizar decenas de presentaciones y subir al escenario de estadios en 22 ciudades de cuatro continentes, el artista concluye el tour en el mismo lugar que lo comenzó, con su histórica residencia de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y septiembre de 2025.

La venta de boletos para los conciertos de este fin de semana era exclusiva para clientes con tarjetas de Banco Popular, de manera virtual, y se permitía un máximo de cuatro entradas por transacción y una transacción por tarjeta.

Las inmediaciones del Estadio Hiram Bithorn, que contarán con un mercado local y experiencias de patrocinadores, no estarán abiertas al público que no cuente con entrada para el concierto.

Este año Bad Bunny logró varios hitos como ser el primer artista en ganar un Grammy a Mejor álbum del año por un disco completamente en español, con su exitoso 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

Igualmente se convirtió en el primer artista latino en recaudar 1.000 millones de dólares en giras por la venta en entradas y sin cantar en inglés, según reportó en junio la revista Billboard.

FUENTE: EFE

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