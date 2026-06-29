lunes 29  de  junio 2026
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Karol G envía mensaje a presidente electo de Colombia y pide dejar atrás la polarización

La cantante afirma que todos los colombianos comparten el deseo de vivir en "un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio"

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.

Getty Images via AFP / Tommaso Boddi

BOGOTÁ.- La cantante colombiana Karol G publicó una carta abierta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que le pide gobernar "para todos", escuchar tanto a quienes votaron por él como a quienes respaldaron otras opciones y recordar que el poder "no es un trofeo" sino "una responsabilidad".

En el texto, difundido en sus redes sociales una semana después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la artista asegura que no escribe "como simpatizante" ni "como opositora", sino "como una colombiana que ama profundamente su país", y sostiene que, tras las elecciones, "la campaña terminó" y ahora comienza "lo más difícil: gobernar para todos".

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"Es una responsabilidad"

Carolina Giraldo (nombre de pila de Karol G), afirma que, aunque 12,9 millones de colombianos apoyaron al nuevo mandatario y otros 12,7 millones votaron por el izquierdista Iván Cepeda, todos comparten el deseo de vivir en "un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio".

En ese sentido, la artista exhorta al presidente electo a escuchar también a quienes no lo respaldaron en las urnas y a gobernar "para Colombia" y no "para un partido, una ideología o un sector".

"Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad", escribió la intérprete en uno de los apartados más destacados de la carta.

En el cierre del mensaje, Karol G sostiene que el país necesita "líderes capaces de unir", con "decisiones valientes" y "resultados", y expresa su deseo de que, al concluir el mandato, los colombianos puedan reconocer que el presidente estuvo "a la altura de la responsabilidad que recibió".

"Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo", concluye la misiva.

FUENTE: EFE

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