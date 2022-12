Erika de la Vega regresa al teatro con su obra más emocional

“Hacerla fue impactante por el contenido de la pieza y por cómo era contada, porque trata la depresión en tono de humor y eso genera muchas reacciones”, dijo la actriz.

“Es una obra que me transformó porque luego de ella comencé un camino de introspección -sin saber que lo estaba haciendo- que me hizo ver situaciones de mi vida que no sabía que estaban pasando, y eso me ayudó a tomar acción. Luego vino el podcast En defensa propia, y mi carrera tomó un nuevo rumbo”, agregó Erika de la Vega sobre la íntima pieza que analiza la depresión materna y cómo este hecho impacta la vida de una persona desde la infancia hasta la adultez.

¿Cómo te preparaste para enfrentar esta quinta temporada de la obra?, le consultamos.

“Ensayando, ensayando y ensayando. La obra tiene muchos números porque como sabes, tiene una lista de cosas maravillosas que van del uno al millón. Y la parte de la obra que más trabajé fue esta. En segundo lugar, reforcé la parte emocional, ya que el público es parte de la obra. Eso quiere decir que todas las noches es diferente porque tiene que ver con la energía del público", respondió sobre la obra cuya enseñanza principal es la importancia de saber apreciar los pequeños placeres de la vida.

Sobre Puras cosas maravillosas

Puras cosas maravillosas es una pieza teatral dirigida por el venezolano Michel Haussman, que -según la crítica- constituye una obra maestra para los hispanoparlantes y amantes de las artes escénicas, por su magistral adaptación ya que fue escrita por el dramaturgo inglés Duncan MacMillan y Erika de la Vega fue la primera mujer latina que la interpretó en español.

Sobre esta nueva puesta en escena Haussman explicó que ha cambiado un poco. "...porque en esta ocasión está adaptada para usar todo el espacio del Colony Theatre. Esta obra es sin duda una celebración tanto a la fragilidad de la vida como al teatro”.

Puras cosas maravillosas es una obra que se siente y se vive desde las emociones, así que quienes ya la vieron, van a experimentar cosas distintas y la van a sentir desde otro escenario, hecho que también le ha ocurrido a Erika de la Vega.

“El público asistente me seguirá ayudando a contar esta historia, pero también contará sus propias experiencias. Compartiremos la música que ha acompañado nuestra vida, me ayudarán a recrear momentos y, por supuesto, haremos esa lista infinita de cosas maravillosas”, finalizó.

Puras cosas maravillosas

La obra se puede ver el 17 y 18 de diciembre del 2022. La función del sábado será a las 8:00 p.m., mientras que la del domingo a las 5:00 p.m.

Las entradas se pueden a adquirir en www.colony.org.