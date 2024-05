Esposo de Anahí confirma conflicto entre RBD y exmánager por fraude

Ahora, Manuel Velasco, esposo de Anahí, confirmó las declaraciones de Tovar.

"El señor Guillermo Rosas tiene pendientes auditorías que debe de esclarecer", comentó al programa mexicano Ventaneando de TV Azteca.

Diferencias en la banda

No obstante, este no parece ser el único conflicto que la agrupación atraviesa.

En días pasados, trascendió que Anahí había dedicado un mensaje de cumpleaños a Rosas, algo que presuntamente incomodó a algunos de sus compañeros por la investigación que hay en curso y el presunto fraude hacia ellos.

"En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso. El tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecer todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños. Te deseo paz amor y salud siempre, Guillermo Rosas", escribió la intérprete de Sálvame.

Posteriormente, Dulce María reposteó en las historias de Instagram un escrito contundente sobre dejar a un lado a las personas que te han fallado. La imagen también fue compartida por Christopher, lo que encendió las especulaciones sobre un roce entre los integrantes.

"Madurez es cuando te das cuenta de que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma, así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma, dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperar paz de gente que está en guerra consigo misma", decía el escrito.

Tras esto, Anahí dijo que su mensaje fue personal y que en ningún momento lo hizo con la intención de lastimar a otros.

"Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal y nunca tuve la intención de lastimar a nadie. Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor. En cuanto a la parte profesional, estoy completamente de acuerdo y siempre lo he estado en que se siga el proceso de total transparencia que todos deseamos. Pueden decir mil cosas, pero RBD está en mi corazón y eso nada me lo puede quitar. Mi conciencia y mi corazón están en paz absoluta. Envío amor para todos".

Postura de Anahí

Ante la polémica que suscitaron los mensajes de todas las partes y el presunto apoyo de Anahí a Rosas, el político mexicano y exgobernador del estado de Chiapas señaló que la cantante no lo ha defendido.

"En ningún momento, mi señora lo está defendiendo. Guillermo era el que venía a hacer el planteamiento (de la gira), en su momento, y por eso lo integraron en un inicio. Evidentemente, tienes que cumplir los procesos y si las auditorias no satisfacen a las partes, siempre hay instancias a las que puedes acceder", resaltó.

Sobre la felicitación en su cumpleaños, aseveró que Anahí y Guillermo tuvieron una amistad de más de 20 años, por lo que, pese a los conflictos que hoy existen, ella quiso actuar con diplomacia por la amistad que en el pasado existió y que hoy está quebrada.

"Hay que diferenciar el tema personal al tema profesional. En ningún momento, mi señora manifestó ese mensaje para querer lastimar a nadie, ni mucho menos. Lo que puedo decir, porque es público, mi señora tenía una amistad de más de 20 años con Guillermo. A ella la lastimaron mucho. En ese tema, ella sí ha estado muy dolida porque, prácticamente, la relación con Guillermo en el ámbito personal y de amistad se acabó. Sin embargo, ella ha dejado muy claro que no tiene rencores. En el tema profesional, cuando decidieron quitar a Guillermo al frente de la compañía, ella estuvo de acuerdo en apoyar a sus compañeros".

"Lo que si puedo decir es que mi señora en ningún momento defendió a Guillermo. Desde la gira en Estados Unidos no ha vuelto a ver a Guillermo", concluyó.